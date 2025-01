Un punto per i rossoneri dopo la festa in Supercoppa, 1-1 col Cagliari analizzato da Rafael Leao: "Volevamo vincere e salire in classifica. È stato un primo tempo strano, meglio nella ripresa col nostro vantaggio e il loro pareggio in contropiede. Per quanto creato meritavamo un altro risultato. L'altalena di risultati? Le partite di Serie A sono tutte difficili". Sul nuovo allenatore Conceiçao: "È cambiata la mentalità, insiste sul non mollare mai e schiacciare indietro gli avversari. In poco tempo ci ha già trasmesso le sue idee. La mia posizione preferita? L'allenatore mi lascia libero, devo capire dove è meglio che io mi muova"

