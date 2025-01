Solo un pareggio a San Siro per i rossoneri di Conceiçao, reduci dal trionfo in Supercoppa ma rallentati dalla terzultima in classifica. Chance in avvio per Viola, tentativi dalla distanza di Hernandez e Reijnders. Prima dell'intervallo Maignan salva su Felici. Traversa di Pulisic, botta e risposta in quattro minuti: la sblocca Morata, rimedia Zortea con l'errore di Maignan. Pulisic spreca il nuovo vantaggio, lui come Abraham nel finale. Martedì il Milan sarà in campo nel recupero a Como

