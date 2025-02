Dopo il successo sul Psv nell’andata del playoff di Champions, stamattina la squadra di Motta è tornata a lavorare al centro sportivo della Continassa. In vista del prossimo match, domenica alle 20.45 allo Stadium con l’Inter, Andrea Cambiaso ha lavorato sul campo ma da solo: lavoro personalizzato, dopo il fastidio alla caviglia che gli ha fatto saltare Empoli, Como e Psv. Resta quindi il dubbio sul fatto che il giocatore possa essere in campo contro i nerazzurri. Se Cambiaso non dovesse recuperare o andasse inizialmente in panchina, Kelly potrebbe prendere il suo posto come già fatto in Champions e in difesa potrebbe giocare Vega centrale con Gatti

GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT