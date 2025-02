Un altro focus dallo speciale derby d'Italia. Due mercati all'opposto, quelli fatti da Inter e Juve. Da una parte i nerazzurri che, in estate, hanno utilizzato il mercato solo per puntellare una rosa già fortissima con acquisti a parametro zero (Taremi e Zielinski) e in inverno hanno provveduto a sostituire il partente Buchanan con Zalewski. Dall’altra i bianconeri, protagonisti di una decisa svolta estiva con l’addio a diversi titolari (da Szczesny a Chiesa fino a Rabiot) e una squadra praticamente rivoluzionata, con colpi importanti (54,7 mln per Koopmeiners, 51,5 mln per Douglas Luiz, per citare i principali). Ma quale rosa vale di più?

L'APPROFONDIMENTO