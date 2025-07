Non solo tanta voglia di lavorare ma c'è anche voglia di scherzare nel ritiro del Napoli a Dimaro. Il capitano Giovanni Di Lorenzo è stato invitato a intonare quello che è diventato il tormentone del quarto Scudetto, "Pedro", il brano di Raffaella Carrà che i tifosi del Napoli hanno utilizzato per ringraziare Pedro, giocatore della Lazio, per il gol segnato all'Inter che ha, di fatto, segnato il destino dei nerazzurri nella scorsa stagione. "Dall'altra parte ci hanno dato una mano, - dice - E' stata un’emozione incredibile alzare il secondo trofeo da capitano anche se Maradona resta irraggiungibile. Si cerca sempre di migliorare, crescere e fare meglio dell’anno precedente"

