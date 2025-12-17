Nel VIDEO Alessandro Del Piero presenta la sfida tra Juventus e Roma (big match da seguire sabato 20 dicembre alle 20.45 in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW ). "Sarà una bellissima sfida, potrebbe rappresentare per entrambe un momento di conferma. La squadra di Gasperini ha avuto un inizio diverso dai bianconeri, un po' più consistente per certi aspetti, in caso di vittoria darebbe un segnale fortissimo a tutto l'ambiente. Dall'altra parte la Juventus si sta ritrovando, sta cercando un po' di continuità. La vittoria di Bologna è importante, dare seguito a quel successo sarebbe la conferma di essere sulla strada giusta"

Come è stato partecipare sul palco alla cerimonia dei Fifa Awards a Doha?

"Per me è stato divertente, ma anche impegnativo perché ho fatto qualcosa di diverso per la Fifa, è stato un bellissimo momento, questi voti arrivano dai tifosi, dagli allenatori, dai capitani di ogni squadra, per cui hanno un valore molto importante. È un po' la celebrazione e la chiusura di quest’anno, è stato bello ritrovare anche molti ex compagni, amici, c'era il presidente Infantino in primis e poi anche i vincitori. Una bella serata"

Ti portiamo verso il campionato, dove sabato è in programma Juventus-Roma. Che valore ha per la Serie A in questo momento, con una Roma molto in alto e la Juventus che sta recuperando qualche posizione?

"Secondo me potrebbe rappresentare per entrambe un momento di conferma. La Roma ha avuto un inizio diverso dalla Juventus, un po' più consistente per certi aspetti, infatti è più avanti in classifica e sabato potrebbe consolidare questa sua posizione o addirittura migliorarla, sarebbe un segnale fortissimo per tutto l'ambiente e anche per il campionato. Dall'altra parte la Juventus si sta ritrovando, sta cercando un po' di continuità. La vittoria di Bologna è importante, è decisamente un segnale forte e quindi dare seguito a quella vittoria sarebbe la conferma di essere sulla strada giusta per recuperare punti. Juventus-Roma è una bellissima sfida"

La sfida tra Juventus e Roma è stata spesso contraddistinta dai colpi dei numeri 10 come Del Piero contro Totti, in questo momento c'è Yildiz in bianconero, mentre in giallorosso ci sono Dybala e Soulé. Può essere anche questa la partita dei numeri 10?

"Io me lo auguro sempre per la categoria, diciamo così. In questo calcio c’è la necessità di creatività, di fare qualcosa di diverso, di trovare nuove soluzioni, questo aspetto è stato anche parte della mia carriera. Ovviamente questo va bilanciato con gli equilibri di squadra, però è anche bello vedere cosa ti tirano fuori i giocatori di questa caratura, quello che riescono a fare in alcuni momenti è inaspettato, rappresentano un po' una forma di bellezza nel calcio, a me piacciono in modo particolare"