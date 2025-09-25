Leao torna in gruppo a tre giorni da Milan-Napoli

Leao torna in gruppo a tre giorni da Milan-NapoliVIDEO NEWS
38 giorni dopo l'infortunio al polpaccio Rafael Leao è tornato ad allenarsi in gruppo. L’attaccante portoghese sarà a disposizione di Allegri per Milan-Napoli come spiega nel video Manuele Baiocchini.
