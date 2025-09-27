Allegri: "Leao è recuperato e a disposizione"

L'allenatore rossonero ha introdotto il big match di domenica sera a San Siro: "Sarà una bella partita, non pensiamo sia uno snodo ma uno step. Il nostro obiettivo è la qualificazione in Champions. Al Milan vincere la partita è la normalità, perdere deve essere l'eccezione". Su Leao: "Ci sarà ma non so quanta autonomia abbia dopo che è stato fuori 45 giorni". E ancora: "Rabiot ha alzato il livello del gruppo. E campioni come Modric sono rari"

GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT