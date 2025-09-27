Milan-Napoli, Conte in conferenza LIVE alle 14.45
A punteggio pieno in campionato, gli azzurri affrontano domenica alle 20.45 la trasferta a San Siro. Un big match preceduto dalla conferenza stampa di Antonio Conte alle 14.45: segui le sue parole in diretta sul nostro liveblog
Conte: "Rispetto ad altri non siamo ancora rodati"
