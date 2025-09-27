Esplora tutte le offerte Sky
Milan-Napoli, Conte in conferenza LIVE alle 14.45

NAPOLI

A punteggio pieno in campionato, gli azzurri affrontano domenica alle 20.45 la trasferta a San Siro. Un big match preceduto dalla conferenza stampa di Antonio Conte alle 14.45: segui le sue parole in diretta sul nostro liveblog

Milan-Napoli, Rabiot sfida McTominay: il confronto

Buongiorno salta il Milan per infortunio

Quali opzioni per Conte a San Siro? LE NEWS

Conte: "Rispetto ad altri non siamo ancora rodati"

Così l'allenatore del Napoli dopo il successo contro il Pisa. L'INTERVISTA

Gli highlights di Napoli-Pisa 3-2

Le probabili formazioni della 5^ giornata

Serie A: le probabili formazioni della 5^ giornata

Serie A: le probabili formazioni della 5^ giornata

A punteggio pieno e in vetta alla Serie A, il Napoli affronta il primo big match del suo campionato. Si gioca domenica alle 20.45 a San Siro, casa del Milan a -3 in classifica. Una sfida preceduta dalla conferenza stampa di Antonio Conte alle 14.45

Dove vedere Juventus-Atalanta

La partita tra Juve e Atalanta della 5^ giornata di Serie A si gioca sabato 27 settembre alle 18...

Gasp: "Dovbyk se la gioca sempre con Ferguson"

L'allenatore giallorosso ha parlato alla vigilia della sfida di domenica all'Olimpico: "Sono...

Allegri: "Leao è recuperato e a disposizione"

L'allenatore rossonero ha introdotto il big match di domenica sera a San Siro: "Sarà una bella...

Dove vedere Como-Cremonese

La partita tra Como e Cremonese della 5^ giornata di Serie A si gioca sabato 27 settembre alle 15...
