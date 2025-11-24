Il belga ha parlato in conferenza dopo l'1-0 nel derby: "Non potevo sognare un ritorno migliore al Milan - ha detto -. Sono stati due anni speciali per me via dal Milan, perché ho imparato tanto, sono maturato e sono tornato con più responsabilità e con voglia di far vedere veramente chi è il vero Alexis. Dal primo giorno mi hanno parlato del derby e mi è rimasto in testa. Scudetto? Allegri sa come vincere, vedremo alla fine dove saremo. C'è lo stesso senso di famiglia dell'ultimo scudetto..."

INTER-MILAN 0-1: HIGHLIGHTS - CLASSIFICA - PAGELLE