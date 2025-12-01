Premiato al Gran Galà del Calcio Aic, Pio Esposito ha parlato del suo inizio di stagione con la maglia dell'Inter: "Sto cercando di non snaturare il mio gioco: quello che facevo in Serie B sto provando a portarlo in campo internazionale. Ci sono più responsabilità giocando per l'Inter e la Nazionale, ma resto il ragazzo di sempre". E sulla vittoria di Pisa: "Non era facile reagire, è stata una bellissima risposta. Chivu abbraccia tutti, ci coccola e ci tiene a farci sentire tutti parte del progetto"

GRAN GALÀ DEL CALCIO: TUTTI I PREMI - TOP 11