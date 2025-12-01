Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti Live, news e video
Arrow-link
Arrow-link

Inter, Lautaro Martinez: "Ricevo più abbracci da Chivu che da mia moglie". VIDEO

inter

Protagonista al Gran Galà del Calcio Aic, Lautaro Martinez parla a Sky Sport dell'impatto di Chivu sull'Inter: "C'è un rapporto bellissimo, parliamo tutti i giorni. Ricevo più abbracci da lui che da mia moglie. Ci fa capire il nostro valore e cosa mettere in campo. Chivu e Inzaghi sono simili, entrambi vogliono proporre un buon gioco. Con Cristian pressiamo più forte e alti per recuperare subito la palla". E sulla vittoria di Pisa: "Era molto importante vincere, per noi e la classifica"

GRAN GALA DEL CALCIO LIVE

TAG:

Prossimi Video

Nicola: "Vardy grande campione, per noi valore aggiunto"

Serie A

Bologna-Cremonese 1-3: gol e highlights

Serie A

Bonucci: "Chiesa e la Nazionale, vi spiego"

nazionale

Gran Galà del Calcio, McTominay miglior giocatore 2024-2025

Serie A

Ausilio: "Non sorpresi da Chivu, sul mercato invernale..."

inter

Bertola: "Nesta un idolo, Thuram l'avversario più tosto"

Serie A