Inter, Lautaro Martinez: "Ricevo più abbracci da Chivu che da mia moglie". VIDEOinter
Protagonista al Gran Galà del Calcio Aic, Lautaro Martinez parla a Sky Sport dell'impatto di Chivu sull'Inter: "C'è un rapporto bellissimo, parliamo tutti i giorni. Ricevo più abbracci da lui che da mia moglie. Ci fa capire il nostro valore e cosa mettere in campo. Chivu e Inzaghi sono simili, entrambi vogliono proporre un buon gioco. Con Cristian pressiamo più forte e alti per recuperare subito la palla". E sulla vittoria di Pisa: "Era molto importante vincere, per noi e la classifica"
