Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

L’Inter e i gol subiti nel finale: un vecchio problema che ritorna?

VIDEO ANALISI

Nel video Matteo Barzaghi da Appiano Gentile fa il punto sugli infortunati dell'Inter (Dumfries, Acerbi, Calhanoglu e Darmian) e analizza una particolare statistica legata ai gol subiti dalla squadra di Chivu negli ultimi minuti delle gare: un problema che aveva anche l'Inter di Inzaghi...  

TUTTE LE PROBABILI FORMAZIONI DI SERIE A

TAG:

Prossimi Video

L’Inter e il problema dei gol subiti nel finale

VIDEO ANALISI

Milan, scambio di regali di Natale tra i giocatori e Allegri

'SECRET SANTA'

Milan-Sassuolo, Allegri sfida il suo passato

Serie A

Lazio, a Parna per curare il mal di trasferta

Serie A

Atalanta, con il Cagliari per ripartire in campionato

Serie A

Inter, primi pensieri di mercato in difesa e sulla destra

Serie A