L’Inter e i gol subiti nel finale: un vecchio problema che ritorna?

Nel video Matteo Barzaghi da Appiano Gentile fa il punto sugli infortunati dell'Inter (Dumfries, Acerbi, Calhanoglu e Darmian) e analizza una particolare statistica legata ai gol subiti dalla squadra di Chivu negli ultimi minuti delle gare: un problema che aveva anche l'Inter di Inzaghi...

TUTTE LE PROBABILI FORMAZIONI DI SERIE A