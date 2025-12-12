Introduzione

Ultimo turno prima dei grandi “sparigliamenti” della Serie A, tra gare rinviate per la Supercoppa e partenze per la Coppa d’Africa che toglieranno qualche protagonista (anche del fantacalcio) dai campi di gioco. L’ultima parentesi europea ha portato cattive notizie per qualche allenatore che ha perso pedine importanti in vista del lungo weekend calcistico nostrano. Come cambiano le varie formazioni che scenderanno in campo nel 15° turno? Chi recupera e chi invece dovrà saltare la giornata?



Sono i classici interrogativi prima di pensare alla (fanta) formazione. Tifosi e manager virtuali sono in cerca di risposte e sicurezze e allora non ci resta che chiamare in causa la squadra degli inviati di Sky Sport. Il nostro team, come sempre, è già al lavoro per fornire a tutti le notizie più fresche, risolvere ballottaggi e darci aggiornamenti dalle varie infermerie. Eccoci quindi arrivati al classico giro dei campi sul tema tanto ricercato: le probabili formazioni della 15^ giornata di Serie A