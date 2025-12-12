Introduzione
Ultimo turno prima dei grandi “sparigliamenti” della Serie A, tra gare rinviate per la Supercoppa e partenze per la Coppa d’Africa che toglieranno qualche protagonista (anche del fantacalcio) dai campi di gioco. L’ultima parentesi europea ha portato cattive notizie per qualche allenatore che ha perso pedine importanti in vista del lungo weekend calcistico nostrano. Come cambiano le varie formazioni che scenderanno in campo nel 15° turno? Chi recupera e chi invece dovrà saltare la giornata?
Sono i classici interrogativi prima di pensare alla (fanta) formazione. Tifosi e manager virtuali sono in cerca di risposte e sicurezze e allora non ci resta che chiamare in causa la squadra degli inviati di Sky Sport. Il nostro team, come sempre, è già al lavoro per fornire a tutti le notizie più fresche, risolvere ballottaggi e darci aggiornamenti dalle varie infermerie. Eccoci quindi arrivati al classico giro dei campi sul tema tanto ricercato: le probabili formazioni della 15^ giornata di Serie A
Quello che devi sapere
Lecce-Pisa, venerdì ore 20:45
Lecce
- Di Francesco ha ritrovato in gruppo Pierret, di rientro da una lesione all’otturatore della coscia. Il francese potrebbe tornare nella lista dei convocati anche se nessuno vuole prendere rischi eccessivi
- I dubbi maggiori per i giallorossi, come sempre, riguardano l’attacco. Stulic è ancora a secco di reti e deve difendersi dalla voglia di Camarda di tornare titolare
- Sottil e Banda potrebbe già essere una staffetta pre determinata. L’idea di base dovrebbe essere quella di partire con l’azzurro largo a sinistra. Sull’altro versante duellano Tete Morente e Pierotti
Pisa
- Niente Lecce per Nzola dopo il calcione di settimana scorsa contro il Parma. Titolare là davanti sarà quindi Meister con Moreo o Tramoni a supporto. Possibile sorpresa? Lorran
- In mediana pare scontato il rientro dal primo minuto di Akinsanmiro. Nell’ultimo turno, il classe 2004, ha preso il posto di Marin in mediana anche se non è escluso che dietro si passi a 4 con il sacrificio di un centrocampista
- A sinistra solita lotta tra Leris e Angori. In difesa Albiol spinge per ritrovare posto nell’XI di partenza
Probabili Formazioni
LECCE (4‑3‑3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Tete Morente, Stulic, Sottil
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Jean, Marchwinski
PISA (3‑5-2): Scuffet; Caracciolo, Calabresi, Canestrelli; Touré, Akinsanmiro, Aebischer, Marin, Leris; Meister, Moreo
Squalificati: Nzola
Indisponibili: Stengs, Esteves, Mateus Lusuardi, Cuadrado
Torino-Cremonese, sabato ore 15
Torino
- Buone notizie per Baroni dagli esami ai quali è stato sottoposto Tameze: il giocatore ha accusato un trauma osseo da impatto ma senza fratture
- Ovviamente da qui a dire che sarà al 100% contro la Cremonese ce ne passa. In chiave difesa sarà fondamentale il ritorno di Ismajli
- “Sono convinto di ritrovarli per la prossima gara” aveva detto Baroni dopo il Milan: i due sono Ismajli appunto ma anche Simeone
Cremonese
- Reduce da due vittore consecutive, i grigiorossi vogliono continuare a stupire. L’asse Vardy-Bonazzoli resta per ora confermatissimo
- Grassi, Zerbin e Pezzella si candidano in tre dei 5 posti di centrocampo. Difficile che Nicola ruoti così tanto ma forse uno su tre ce la può fare
- Le riflessioni più profonde sono ovviamente sugli esterni: Floriani Mussolini contro il Lecce ha giocato tutta la gara, Barbieri quasi. Il rebus resta in piedi
Probabili formazioni
TORINO (3-5-2): Israel; Ismajli, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Asllani, Vlasic, Lazaro; Zapata, Adams
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Schuurs, Savva
CREMONESE (3‑5‑2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli/Vazquez, Vardy
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Collocolo, Faye
Parma-Lazio, sabato ore 18
Parma
- Dubbio difensivo per Cuesta? Il tecnico ritrova Mariano Troilo dopo la squalifica e quindi può tornare a tre dietro ma il buon lavoro della linea a 4 vista contro il Pisa fa riflettere
- Nell’ultima uscita, il passaggio a quattro dietro ha permesso l’utilizzo di giocatori più offensivi là davanti e Benedyczak va verso la conferma
- Sorensen e Ondrejka si potrebbero nuovamente giocare il posto e non è detto che il secondo sia così favorito. Più complicato invece vedere Ordonez nell’XI di partenza
Lazio
- Maurizio Sarri deve trovare il sostituto di Mario Gila, fermato per un turno dal Giudice Sportivo ma i cambiamenti nella linea a 4 dietro potrebbero essere di più
- Intanto è sicura anche l’assenza di Gustav Isaksen che si è procurato una lesione all’adduttore. Là davanti spazio quindi a Cancellieri
- A sinistra ballottaggio tra Pellegrini e Nuno Tavares con il primo favorito. In difesa dubbio Patric-Provstgaard, anche in questo caso con il primo in pole
Probabili Formazioni
PARMA (4-3-2-1): Corvi; Britschgi Delprato, Valenti, Valeri; Keità Bernabé, Estevez; Sorensen, Benedyczak; Pellegrino
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Frigan, Circati, Suzuki, Ndiaye
LAZIO (4‑3-3): Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Gigot, Rovella, Hysaj, Isaksen
Atalanta-Cagliari, sabato ore 20:45 su Sky Sport
Atalanta
- La brutta notizia post vittoria in Champions riguarda l’infortunio di Bellanova. Problema al flessore per l’azzurro mentre per Scamacca si tratta “solo” di contusione. Se non dovesse farcela a partire da titolare, spazio a Krstovic
- Rispetto a quanto visto martedì in Champions, possibile che a Parma ci sia qualche rotazione a partire dalla difesa dove dovrebbe ritrovare posto Hien
- Zappacosta e Zalewski favoriti sulle corsie esterne
Cagliari
- Mina ha visto slittare il proprio rientro tra i convocati e Pisacane non potrà schierarlo nemmeno sabato sera
- Rodriguez ha ben figurato settimana scorsa e si candida nuovamente. Zappa e Luperto completeranno il pacchetto arretrato
- Prati-Adopo è scuramente un ballottaggio visto che Deiola dovrebbe essere titolare sicuro nel mezzo. Dopo la rete da subentrato contro la Roma, Gaetano spera di trovare posto nell’XI di partenza
Probabili formazioni
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Zappacosta, Ederson, de Roon, Zalewski; De Ketelaere, Lookman; Scamacca
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Bakker, Sulemana, Bellanova
CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Luperto, Rodriguez; Palestra; Adopo, Deiola, Folorunsho, Obert; S. Esposito, Borrelli
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Belotti, Ze Pedro, Felici, Mina
Milan-Sassuolo, domenica ore 12:30
Milan
- L’infortunio di Leao è meno grave del previsto ma, dato che alle porte c’è la Supercoppa, Allegri non vuole affrettare i tempi di recupero del portoghese
- Contro il Sassuolo vedremo quindi la coppia Nkunku-Pulisic a meno che il tecnico rossonero non voglia posizionare Loftus-Cheek in aiuto della punta
- Da monitorare il possibile ritorno di Fofana in mediana. Lì però di soluzioni ce ne sono un po’ di più visto che scalpitano sia Ricci che Jashari
Sassuolo
- Problema alla gamba per Pinamonti ma gli esami hanno scongiurato il peggio. La punta, salvo sorprese, è a disposizione dello squalificato Grosso
- Vranckx non recupera mentre Boloca può legittimamente sperare in una convocazione. In mediana c’è Thorstvedt diffidato ma la linea a tre non dovrebbe subire modifiche
- Volpato, reduce da un paio di bonus settimana scorsa, va verso una scontata conferma. Laurienté invece lotta per un posto da titolare con Fadera
Probabili Formazioni
MILAN (3‑5‑2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Ricci, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Pulisic
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Gimenez, Athekame, Leao
SASSUOLO (4‑3‑3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Koné; Volpato, Pinamonti, Laurienté
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Pieragnolo, Romagna, Skjellerup, Turati, Berardi, Boloca, Vranckx
Fiorentina-Verona, domenica ore 15
Fiorentina
- Nella sfida di Conference League mancavano all’appello Gosens, Fazzini e Fagioli. Il primo ha avuto una ricaduta ma c’è fiducia per aggregarlo ai convocati per domenica
- Più tranquilla la situazione degli altri due assenti di giovedì: entrambi viaggiano verso il rientro (quasi) sicuro. In difesa rientra Pongracic dopo il turno di squalifica.
- Davanti si prosegue con Kean supportato da Gudmundsson. In mediana possibile idea Ndour soprattutto se Fagioli dovesse avere ancora fastidio
Verona
- Zanetti ritrova Gagliardini dopo la squalifica ma il rientro nell’XI titolare dell’ex Monza non è così scontato: da centrale Al-Musrati pare aver convinto e resta in pole
- Da valutare invece sia Serdar che Akpa Apro: entrambi sono sulla via del recupero completo ma non è certa la presenza di entrambi nella lista dei convocati
- Frese agirà nuovamente da esterno alto: in difesa Bella-Kotchap spera di mantenere il posto sul centro-sinistra. Davanti coppia Giovane-Mosquera
Probabili Formazioni
FIORENTINA (3‑5‑2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodò, Mandragora, Fagioli, Sohm, Parisi; Kean, Gudmundsson
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Lamptey, Sabiri
VERONA (3‑5‑2): Montipò; Nunez, Nelsson, Bella-Kotchap; Belghali, Niasse, Al-Musrati, Bernede, Frese; Giovane, Mosquera
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Suslov, Bradaric
Udinese-Napoli, domenica ore 15
Udinese
- Fascia sinistra con assenze importanti per Kosta Runjaic: Kamara è ancora alle prese con la fascite plantare, Zemura si è fatto male e quindi, salvo rientri, contro il Napoli tocca a Rui Modesto
- In difesa tiene banco la candidatura di Kristensen, tornato a disposizione ma senza ancora minuti nelle gambe visti i 90’ minuto di panchina settimana scorsa
- Per quel che riguarda il centrocampo, Lovric è sempre una carta da considerare. Piotrowski viene da una rete, Ekkelenkamp potrebbe essere a rischio
Napoli
- Conte torna dal Portogallo con una sconfitta e il problema rotazioni. L'allenatore aveva avvertito: "Giocano sempre gli stessi"
- In difesa quindi Buongiorno potrebbe riposare a favore di Juan Jesus. Sulla corsia sinistra pronto il ritorno di Spinazzola
- In mediana c'è l'opzione Vergara ma attenzione anche in attacco perché Politano potrebbe far rifiatare Lang
Probabili formazioni
UDINESE (3-5-2): Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom, Piotrowski, Rui Modesto; Zaniolo, Davis
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Atta, Zemura
NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, Elmas, McTominay, Spinazzola; Politano, Hojlund, Neres
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Lukaku, Meret, De Bruyne, Anguissa, Gilmour, Lobotka
Genoa-Inter, domenica ore 18 su Sky Sport
Genoa
- Nella vittoria di settimana scorsa contro l’Udinese mancavano all’appello Ostigard e Frendrup le cui condizioni sono differenti
- Pronti però sia Masini che Otoa ma sarà il secondo a giocare sicuramente visto che Ostigard non recupera
- Qualche dubbio in attacco: Colombo resta prima opzione per De Rossi che però sta pensando di rilanciare dal primo minuto Ekuban con conseguente slittamento in panchina per Vitinha
Inter
- Sconfitta con due pedine chiave fuori per infortunio. Non è stata una parentesi felice quella dell’Inter di Champions che andrà a Genova senza Calhanoglu e Acerbi
- Sarà Bisseck a coprire l'assenza del difensore centrale (che resterà fermo un mese). Resta da capire la sua posizione: braccetto destro con Akanji centrale o viceversa?
- In mediana Zielinski è la prima opzione, accanto a lui punto fermo Barella e dubbio Mkhitaryan/Sucic. A destra ballottaggio Luis Henrique/Diouf e non è escluso un Bonny titolare là davanti al posto di Thuram
Probabili Formazioni
GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Otoa, Vasquez; Norton-Cuffy, Thorsby, Frendrup, Malinovskyi, Martin; Ekuban, Colombo
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Siegrist, Grønbaek, Ostigard
INTER (3‑5‑2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Bonny, Lautaro Martinez
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Darmian, Di Gennaro, Dumfries, Acerbi, Calhanoglu, Palacios
Bologna-Juventus, domenica ore 20:45
Bologna
- Italiano ha gli uomini contati dietro. Il possibile rientro di Lucumì dovrebbe dare al tecnico due centrali di ruolo. In alternativa c'è De Silvestri adattato
- Nella coppia davanti alla difesa è a rischio Pobega con le quotazioni di Ferguson che sono in rialzo
- Davanti Castro è insidiato da Dallinga mentre alle spalle della punta c'è pronta una staffeta Cambiaghi-Rowe
Juventus
- Un paio di riflessioni per Spalletti che riparte dalla linea a tre dietro con Kelly, Kalulu e Koopmeiners
- Conceicao agirà al fianco di Yildiz ma sulla trequarti visto che davanti ritorna la punta di ruolo. David in ballottaggio con Openda
- In mezzo al campo fasce presidiate da McKennie e Cambiaso mentre al centro c'è da decidere tra Miretti e McKennie
Probabili Formazioni
BOLOGNA (4‑2‑3‑1): Ravaglia; Holm, Heggem, Lucumì, Miranda; Moro, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Freuler, Skorupski, Vitik, Casale
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; McKennie, K. Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Pinsoglio, Milik, Gatti, Vlahovic
Roma-Como, lunedì ore 20:45 su Sky Sport
Roma
- A Trigoria tiene banco la Coppa d'Africa. Da una parte c'è El Aynaoui che salvo sorprese non sarà disponibile perché già in viaggio mentre la Roma confida di poter tenere Ndicka
- Con Celik squalificato c'è da cambiare in fascia. Wesley agirà a destra mentre sull'altro versante Tsimikas se la gioca con Rensch che ha giocato da quel lato a Glasgow
- Capitolo attacco: Dovbyk è tornato a disposizione e partirà dalla panchina. Ballottaggio tra Dybala e un Ferguson carichissimo dopo la prestazione in Coppa
Como
- Anche Fabregas ha uno squalificato "pesante". Niente Monday Night per Perrone, fermato dal Giudice Sportivo
- Morata è ai box e quindi pochi dubbi sulla punta di riferimento in quel di Roma. Diao spera di vincere il duello con Addai
- Dietro i dubbi maggiori sono sulle corsie esterne. A sinistra non è escluso il rientro dal primo minuto di Alberto Moreno
Probabili Formazioni
ROMA (3‑4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Wesley, Koné, Cristante, Tsmikas; Soulé, Pellegrini/; Dybala
Squalificati: Celik
Indisponibili: El Aynaoui
COMO (4‑2‑3‑1): Butez; Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Valle; Caqueret, Da Cunha; Rodriguez, Nico Paz, Diao; Douvikas
Squalificati: Perrone
Indisponibili: Goldaniga, Sergi Roberto, Morata