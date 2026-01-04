Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Inter-Bologna, Zielinski: "Con Chivu ho fiducia e libertà per esprimermi"

inter

Il centrocampista polacco è uno dei valori aggiunti dell'Inter di questa stagione. Zielinski ha segnato anche contro il Bologna e si sente al centro del progetto nerazzurro: "Penso sia cambiata sicuramente la situazione dal punto di vista fisico, non sento più dolore. Il mister è arrivato, mi ha dato tanta fiducia, libertà, voglia di divertirmi, così ho potuto mostrare le mie qualità". Nello specifico della gara: "Abbiamo preparato benissimo la partita, sapevamo che non sarebbe stata semplice con il Bologna, che ultimamente ci aveva messo sempre in difficoltà"

HIGHLIGHTSCLASSIFICA - PAGELLE

TAG:

Prossimi Video

Scamacca e il gol annullato: il commento di Sky Calcio Club

Serie A

Italiano: "Diamoci una mossa, ritroviamo lo spirito di Vigo"

Serie A

Kolarov: "Abbiamo fatto una partita di altissimo livello"

Serie A

Castro: "Lautaro è fortissimo, giocatore da cui imparare"

Serie A

Inter-Bologna 3-1: gol e highlights

Serie A

Zielinski: "Con Chivu ho fiducia e libertà"

inter