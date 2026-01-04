Inter-Bologna, Zielinski: "Con Chivu ho fiducia e libertà per esprimermi"inter
Il centrocampista polacco è uno dei valori aggiunti dell'Inter di questa stagione. Zielinski ha segnato anche contro il Bologna e si sente al centro del progetto nerazzurro: "Penso sia cambiata sicuramente la situazione dal punto di vista fisico, non sento più dolore. Il mister è arrivato, mi ha dato tanta fiducia, libertà, voglia di divertirmi, così ho potuto mostrare le mie qualità". Nello specifico della gara: "Abbiamo preparato benissimo la partita, sapevamo che non sarebbe stata semplice con il Bologna, che ultimamente ci aveva messo sempre in difficoltà"
