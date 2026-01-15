Offerte Sky
Milan, Maignan leader: il discorso alla squadra prima del Como. VIDEO

Serie A

Nel video il discorso di Mike Maignan ai compagni di squadra del Milan, stretti in cerchio intorno al leader dello spogliatoio, prima del fischio d'inizio della sfida vinta 3-1 in casa del Como. Il francese motiva gli altri giocatori rossoneri, ricordando l'importanza di restare uniti e compatti sino alla fine della partita. Intanto si avvicina il rinnovo per il portiere in scadenza a fine stagione: il club si aspetta a breve la firma per prolungare il contratto fino al 2031

COMO-MILAN 1-3: HIGHLIGHTSPAGELLE - CLASSIFICA

