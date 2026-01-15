Nel video il discorso di Mike Maignan ai compagni di squadra del Milan, stretti in cerchio intorno al leader dello spogliatoio, prima del fischio d'inizio della sfida vinta 3-1 in casa del Como. Il francese motiva gli altri giocatori rossoneri, ricordando l'importanza di restare uniti e compatti sino alla fine della partita. Intanto si avvicina il rinnovo per il portiere in scadenza a fine stagione: il club si aspetta a breve la firma per prolungare il contratto fino al 2031
COMO-MILAN 1-3: HIGHLIGHTS - PAGELLE - CLASSIFICA
TAG:
Prossimi Video
Italiano: "La squadra non poteva essere sparita in un mese"
Serie A
Verona-Bologna 2-3: gol e highlights Serie A
Serie A
Atalanta, Raspadori parte dalla panchina contro il Pisa
Serie A
Neres, solo 32' col Parma: ma c'è fiducia per il Sassuolo
napoli
Juve, ottimismo per avere Yildiz a disposizione a Cagliari
Serie A
Juventus, Yildiz non si è allenato per influenza
Serie A
Gilardino: "Con l'Atalanta serve equilibrio e coraggio"
Serie A