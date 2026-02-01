Juve, Yildiz out all'intervallo. Spalletti: "Non sembra grave, ma per la Coppa Italia…"juventus
La partita di Parma del numero 10 bianconero è durata solo quarantacinque minuti. Subito dopo la rete del 2-0 bianconero firmata da McKennie a 37', Yildiz è andato a colloquio con Spalletti a bordocampo, con l'allenatore bianconero che ha immediatamente informato la panchina della sostituzione all'intervallo. Per il turco si è trattato solo di un cambio precauzionale. Spalletti ha poi spiegato a DAZN: "Aveva un po' di dolore, ma è voluto rimanere in campo fino all'intervallo. Chi l'ha trattato mi ha detto che non si tratta di una cosa grave, ma per giovedì (in Coppa Italia contro l'Atalanta, ndr) la vedo dura". Nel VIDEO le ultime news
