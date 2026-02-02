Juventus, news calciomercato di oggi LIVE: acquisti e cessioni dell'ultimo giorno
Qui viviamo live l'ultima giornata del calciomercato della Juve (chiusura oggi alle ore 20): notizie, indiscrezioni, acquisti, cessioni e trattative raccolte dalla squadra mercato di Sky Sport. In questo lunedì 2 febbraio 'Calciomercato l'Originale' andrà in onda su Sky Sport 24 alle 19.30 per seguire live gli ultimi minuti di mercato e poi alle 22.45 per i bilanci di fine sessione
Parma-Juve, le pagelle di Sky Sport
Con Federico Zancan andiamo a rivedere tutti i voti nel successo bianconero al Tardini: dalla doppietta di un devastante Bremer a Cambiaso, unico insufficiente in casa Juve.
Le pagelle di Parma-Juventus 1-4Vai al contenuto
Gli highlights di Parma-Juve
Ti sei perso le reti della vittoria bianconero per 4-1 sul campo del Parma? Guarda qui gli highlights del match
A caccia di 'nuovi Yildiz': presi Licina e Oboavwoduo
Non solo colpi per la prima squadra. La Juventus Next Gen è molto attiva e ha chiuso nelle scorse ore due acquisti: si tratta del trequartista Adin Licina, classe 2007 che arriva dal Bayern Monaco, e dell'attaccante classe 2006 Justin Oboavwoduo che arriva dal Manchester City. La speranza della dirigenza bianconera è di riuscire a replcare quanto successo con Kena Yildiz. Justin Oboavwoduo (179 cm) è un attaccante polivalente ch può fare indifferentemente la punta centrale, la seconda punta o esterno di fascia. E' considerato uno dei profili più interessanti usciti dalle giovanili del Man City. Adin Licina (180 cm) è tedesco di passaporto ma di origini montenegrine: mancino che nasce come trequartista che può anche giocare su entrambe le fasce
Rugani in prestito secco alla Fiorentina
Oltre a Joao Mario, è pronto a salutare Torino anche Daniele Rugani. Il difensore della Juve è pronto ad unirsi alla Fiorentina in prestito secco.
La Fiorentina è molto vicina a Rugani. Nottingham su GosensVai al contenuto
Holm arriva in prestito con diritto dal Bologna
L'esterno svedese è arrivato nella serata di ieri, 1 febbraio, al JMedical per svolgere le visite mediche di rito. Prestito con diritto per il calciatore che arriva dal Bologna mentre Joao Mario fa il percorso inverso in prestito secco.
Joao Mario al Bologna in prestito secco
Arrivato in estate alla Juve, Joao Mario non ha avuto spazio con Tudor e con Spalletti: solo 370' tra tutte le competizioni per l'esterno portoghese che si trasferisce in prestito secco al Bologna.
Holm alla Juventus, Joao Mario al BolognaVai al contenuto
Boga è ufficialmente un nuovo giocatore della Juve
La Juventus ha annunciato l'arrivo dal Nizza di Boga: prestito a titolo gratuito fino al 30 giugno del 2026. L’accordo prevede la facoltà da parte della Juve di acquisire a titolo definitivo le prestazioni del giocatore: il costo per l’eventuale acquisizione definitiva è di 4,8 milioni, pagabili in due esercizi
Ma cosa aveva detto Spalletti su Icardi?
"Icardi è stata una suggestione post conferenza del mister", queste le parole di Chiellini per allontanare le voci sull'argentino. Ma cosa aveva detto Spalletti? L'allenatore bianconero aveva citato 'Maurito' rispondendo a una domanda su Osimhen in previsione del playoff di Champions col Galatasaray: "Se si parla di Victor, mi piace fare lo stesso con Icardi. Entrambi, in maniera differente, hanno il numero 9 come gruppo sanguigno. Osimhen spacca la porta, ma quell'altro in area di rigore per finalizzazione è stato tra i più forti che abbia mai allenato... "
Cosa aveva detto Spalletti su Icardi in conferenza. VIDEOVai al contenuto
Spalletti: "Non è nelle nostre intenzioni prendere Icardi"
Le parole di Spalletti a Sky dopo Parma-Juve: "Non ho detto che si prende Icardi, ho detto che è fortissimo, ma finisce lì. Icardi è un cobra, ma non ho detto che voglio allenarlo o che lo vogliamo. È un calciatore che a me ha dato una mano all'Inter facendo tantissimi gol e risolvendo tantissime cose. È un bravissimo ragazzo, ogni tanto si portava negli spogliatoi situazioni esterne e reagiva di conseguenza al suo momento di vita. Invece su Kolo Muani c’è del vero. Se abbiamo la possibilità di alzare il livello serve un calciatore con determinate caratteristiche"
Le parole di Chiellini su Icardi
Il dirigente bianconero è intervenuto a DAZN prima di Parma-Juve allontanando le voci sull'attaccante argentino: "Icardi è stata una suggestione post conferenza del mister, ma non c’è niente di più e mi sento di escludere questa cosa qui".
Juventus, Icardi è una possibilità last minute. Ma Chiellini…Vai al contenuto
Dopo Boga e Holm, Kolo Muani? Il punto
L'ultimo giorno di trattative è iniziato ma la Juve come si è mossa in questi ultimi giorni? Come ci spiega Gianluca Di Marzio sono arrivati Boga dal Nizza e Holm in prestito con diritto di riscatto dal Bologna. La questione attaccante è ancora tutta aperta: non si molla la pista Kolo Muani
Sorloth è l'ultima idea per l'attacco
Per l'attacco la Juventus valuta anche Alexander Sorloth come possibile rinforzo per l’attacco. Il gigante norvegese (195 cm) è di proprietà dell'Atletico Madrid dove gioca dall'estate del 2024, prelevato dal Villarreal per 35 milioni di euro. Quest'anno ha segnato 10 gol in 30 presenze fra Liga, Champions e Coppa del Re.
Icardi, il Galatasray non apre alla cessione
Sarà il giorno decisivo per capire se arriverà un nuovo attaccante alla Juve. Al momento il Galatasaray non è intenzionato ad aprire alla cessione di Icardi. Resta da vedere se nelle prossime ore la Juventus deciderà di rilanciare e insistere per provare a sbloccare l’operazione. Altri dettagli da Gianluca Di Marzio nel video
Le ultime sulla Juve? Te le dice Di Marzio: il tempo di un caffè...
Prima di iniziare a seguire tutta l'ultima giornata del calciomercato della Juve, Gianluca Di Marzio ci racconta le ultiem novità e coem è trascorsa l'ultima notte di calciomercato. "Buongiorno Calciomercato" è un podcast esclusivo disponibile su Sky Sport Insider per tutti gli abbonati