Le parole di Spalletti a Sky dopo Parma-Juve: "Non ho detto che si prende Icardi, ho detto che è fortissimo, ma finisce lì. Icardi è un cobra, ma non ho detto che voglio allenarlo o che lo vogliamo. È un calciatore che a me ha dato una mano all'Inter facendo tantissimi gol e risolvendo tantissime cose. È un bravissimo ragazzo, ogni tanto si portava negli spogliatoi situazioni esterne e reagiva di conseguenza al suo momento di vita. Invece su Kolo Muani c’è del vero. Se abbiamo la possibilità di alzare il livello serve un calciatore con determinate caratteristiche"