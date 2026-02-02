Offerte Sky
Calciomercato, le news dell'ultimo giorno di trattative in diretta live

Qui tutta l'ultima giornata di calciomercato, che chiude oggi alle 20, attraverso le notizie raccolte dalla squadra mercato di Sky Sport. 'Calciomercato l'Originale' torna stasera, lunedì 2 febbraio, dalle 19.30 alle 20.45 e poi anche dalle 22.45 fino a mezzanotte per seguire tutto dell'ultimo giorno di trattative

Calciomercato, le news di oggi

Calciomercato, quando chiude in Europa e nel resto del mondo

Da noi in Italia il calciomercato finisce stasera alle 20 ma non è così dappertutto. Ecco quando le trattative si fermeranno negli altri Paesi e negli altri campionati in giro per il mondo

Quando chiude il calciomercato? Le date in Serie A e nel mondo

Immobile al Paris FC: le altre ufficialità all’estero

Ciro Immobile si è trasferito in Ligue 1 ed è un nuovo attaccante del Paris FC: ecco tutti gli altri acquisti completati all’estero

Immobile raggiunge Koleosho e Coppola al Paris FC

Napoli, l'arrivo di Alisson Santos per le visite mediche

Il Napoli accoglie il suo nuovo rinforzo in attacco: nel VIDEO l'arrivo di Alisson Santos a Villa Stuart per le visite mediche. Il brasiliano è un esterno offensivo classe 2002, arriva dallo Sporting Lisbona: l'accordo tra i due club si basa su un prestito oneroso a 3.5 milioni di euro, con il diritto di riscatto fissato a 16.5 milioni, per un costo complessivo di 20 milioni di euro

Tutti i migliori calciatori in scadenza a giugno

Maignan ha rinnovato nei giorni scorsi con il Milan e non fa più parte di questa lista: ma ci sono ancora tanti calciatori in scadenza a giugno, che possono rappresentare grandi occasioni di mercato

Maignan rinnova con il Milan ma sono ancora tanti i big in scadenza a giugno

Holm alla Juve, Joao Mario al Bologna

Nella giornata di ieri, mentre i suoi nuovi compagni erano in campo contro il Parma, Emil Holm ha sostenuto le visite mediche con la Juventus. In Emilia, ma al Bologna, dalla Juve, va Joao Mario

Holm alla Juventus, Joao Mario al Bologna

Serie B, tutte le ufficialità finora

Ultimo giorno di affari e trattative anche in Serie B. Ecco le ufficialità arrivate finora

Serie B, gli acquisti ufficiali di gennaio

Nottingham su Gosens della Fiorentina: il tedesco dice no

Il club inglese e la Fiorentina erano in contatto per il terzino tedesco. Ma Robin Gosens ha detto no al trasferimento in Premier, al Nottingham Forest: vuole restare a Firenze

Fiorentina, vicino Rugani in prestito

I viola sono vicini al difensore della Juventus. Daniele Rugani, classe 1994, non ha trovato fino molto spazio, né prima con Tudor, né ora con Spalletti. È lui il profilo individuato per rinforzare la difesa della Fiorentina di Vanoli

Cremonese, fatta per Thorsby dal Genoa

Il norvegese del Genoa passa alla Cremonese: 29 anni, Morten Thorsby è dunque il nuovo rinforzo a centrocampo per Davide Nicola

Milan, previsto nuovo consulto medico per Mateta

Con Valentina Mariani, il punto sull’attaccante del Palace, che ha chiuso per Strand Larsen dei Wolves. Ultimo nodo da sciogliere perché si sblocchi la trattativa per Mateta al Milan: le condizioni fisiche del francese, che ha già svolto delle visite per i rossoneri

Il Milan non molla Mateta, previsto nuovo consulto medico

Marotta: “Frattesi? Mai manifestato volontà di essere ceduto”

Un commento anche sul capitolo Frattesi, per Marotta, sempre nel pre del match vinto dall'Inter a Cremona: “. Noi non vogliamo trattenere nessuno, Frattesi non ha mai manifestato la volontà di essere ceduto, evidentemente si trova bene con noi. Tutti vogliono più spazio, credo che nel corso della stagione avrà modo di far vedere le sue qualità”

Marotta: “Diaby e Perisic? Non ci sono i presupposti”

Nel pre partita di Cremonese-Inter, ieri, il presidente nerazzurro ha parlato di mercato: “Per Diaby -ha detto Giuseppe Marotta- un sondaggio lo abbiamo fatto, poteva incrementare il valore qualitativo della rosa ma non c’erano i presupposti. Perisic è legato all’Inter ma non ci sono mai state le premesse”

Il Pisa vuole Oscar Hiljemark come nuovo allenatore

Dopo l’esonero di Gilardino, per la panchina il Pisa vuole l'ex centrocampista di Palermo e Genoa Oscar Hiljemark, attualmente alla guida dell'Elfsborg. Per il post Gila si era parlato anche di Marco Giampaolo ma il casting del club nerazzurro ha portato a guardare altrove. Alla Svezia e a Hiljemark, appunto

Juve, tentativo di Sorloth dell'Atletico

Nel VIDEO, Gianluca Di Marzio fa il punto sul mercato dei bianconeri, che per l'attacco guardano al norvegese dell'Atletico Madrid, Alexander Sorloth

Juve-Icardi, il Galatasaray non apre alla cessione

Si è complicata la trattativa tra turchi e bianconeri per l'ex attaccante dell'Inter Mauro Icardi: il Galatasaray non apre alla cessione di Maurito. Nel post Parma-Juve, anche Spalletti sembra chiudere alla possibilità: "Icardi fortissimo, ma finisce lì"

Juventus-Icardi, il Galatasaray non apre alla cessione

Napoli, fatta per Alisson Santos: oggi le visite

Visite mediche, oggi a Villa Stuart, per l’esterno brasiliano classe 2002. Il Napoli ha trovato l’accordo con lo Sporting per Alisson Santos: prestito oneroso a 3,5 milioni, diritto di riscatto fissato a 16,5

Roma, oggi le visite per Bryan Zaragoza

La Roma ha chiuso per l’attaccante di proprietà del Bayern, ma in prestito al Celta Vigo. Bryan Zaragoza arriva in prestito con obbligo condizionato alla qualificazione dei giallorossi in Champions e alle presenze con la Roma. Fissate per oggi le visite mediche

Ascolta "Buongiorno Calciomercato", il podcast di Gianluca Di Marzio

Il tempo di un caffè per scoprire da Gianluca Di Marzio tutto quello che è successo nelle ultime ore di mercato in Italia e nel mondo. "Buongiorno Calciomercato" è un podcast esclusivo disponibile dalle prime ore del mattino su Sky Sport Insider per tutti gli abbonati

'Buongiorno Calciomercato': ascolta il PODCAST di Gianluca Di Marzio

