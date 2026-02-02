Calciomercato, le news dell'ultimo giorno di trattative in diretta live
Qui tutta l'ultima giornata di calciomercato, che chiude oggi alle 20, attraverso le notizie raccolte dalla squadra mercato di Sky Sport. 'Calciomercato l'Originale' torna stasera, lunedì 2 febbraio, dalle 19.30 alle 20.45 e poi anche dalle 22.45 fino a mezzanotte per seguire tutto dell'ultimo giorno di trattative
in evidenza
Calciomercato, le news di oggi
- Juve, muro Galatasaray per Icardi. Idea Sorloth
- Juve, presi Boga e Holm. Joao Mario al Bologna
- Milan, giornata decisiva per Mateta
- Inter, fondo Pif dice no per Diaby
- Atalanta, Lookman ceduto all'Atletico Madrid
- Roma, fatta per Zaragoza del Celta
- Napoli, visite mediche per Alisson Santos
- Fiorentina, vicino Rugani. No di Gosens al Forest
- Pisa, Hiljemark obiettivo per la panchina
- Serie A, gli acquisti ufficiali
- Tutti i colpi di mercato all'estero
- Il tabellone della Serie B
Calciomercato, quando chiude in Europa e nel resto del mondo
Da noi in Italia il calciomercato finisce stasera alle 20 ma non è così dappertutto. Ecco quando le trattative si fermeranno negli altri Paesi e negli altri campionati in giro per il mondo
Quando chiude il calciomercato? Le date in Serie A e nel mondoVai al contenuto
Immobile al Paris FC: le altre ufficialità all’estero
Ciro Immobile si è trasferito in Ligue 1 ed è un nuovo attaccante del Paris FC: ecco tutti gli altri acquisti completati all’estero
Immobile raggiunge Koleosho e Coppola al Paris FCVai al contenuto
Napoli, l'arrivo di Alisson Santos per le visite mediche
Il Napoli accoglie il suo nuovo rinforzo in attacco: nel VIDEO l'arrivo di Alisson Santos a Villa Stuart per le visite mediche. Il brasiliano è un esterno offensivo classe 2002, arriva dallo Sporting Lisbona: l'accordo tra i due club si basa su un prestito oneroso a 3.5 milioni di euro, con il diritto di riscatto fissato a 16.5 milioni, per un costo complessivo di 20 milioni di euro
Tutti i migliori calciatori in scadenza a giugno
Maignan ha rinnovato nei giorni scorsi con il Milan e non fa più parte di questa lista: ma ci sono ancora tanti calciatori in scadenza a giugno, che possono rappresentare grandi occasioni di mercato
Maignan rinnova con il Milan ma sono ancora tanti i big in scadenza a giugnoVai al contenuto
Holm alla Juve, Joao Mario al Bologna
Nella giornata di ieri, mentre i suoi nuovi compagni erano in campo contro il Parma, Emil Holm ha sostenuto le visite mediche con la Juventus. In Emilia, ma al Bologna, dalla Juve, va Joao Mario
Holm alla Juventus, Joao Mario al BolognaVai al contenuto
Serie B, tutte le ufficialità finora
Ultimo giorno di affari e trattative anche in Serie B. Ecco le ufficialità arrivate finora
Serie B, gli acquisti ufficiali di gennaioVai al contenuto
Nottingham su Gosens della Fiorentina: il tedesco dice no
Il club inglese e la Fiorentina erano in contatto per il terzino tedesco. Ma Robin Gosens ha detto no al trasferimento in Premier, al Nottingham Forest: vuole restare a Firenze
Fiorentina, vicino Rugani in prestito
I viola sono vicini al difensore della Juventus. Daniele Rugani, classe 1994, non ha trovato fino molto spazio, né prima con Tudor, né ora con Spalletti. È lui il profilo individuato per rinforzare la difesa della Fiorentina di Vanoli
Cremonese, fatta per Thorsby dal Genoa
Il norvegese del Genoa passa alla Cremonese: 29 anni, Morten Thorsby è dunque il nuovo rinforzo a centrocampo per Davide Nicola
Milan, previsto nuovo consulto medico per Mateta
Con Valentina Mariani, il punto sull’attaccante del Palace, che ha chiuso per Strand Larsen dei Wolves. Ultimo nodo da sciogliere perché si sblocchi la trattativa per Mateta al Milan: le condizioni fisiche del francese, che ha già svolto delle visite per i rossoneri
Il Milan non molla Mateta, previsto nuovo consulto medicoVai al contenuto
Marotta: “Frattesi? Mai manifestato volontà di essere ceduto”
Un commento anche sul capitolo Frattesi, per Marotta, sempre nel pre del match vinto dall'Inter a Cremona: “. Noi non vogliamo trattenere nessuno, Frattesi non ha mai manifestato la volontà di essere ceduto, evidentemente si trova bene con noi. Tutti vogliono più spazio, credo che nel corso della stagione avrà modo di far vedere le sue qualità”
Marotta: “Diaby e Perisic? Non ci sono i presupposti”
Nel pre partita di Cremonese-Inter, ieri, il presidente nerazzurro ha parlato di mercato: “Per Diaby -ha detto Giuseppe Marotta- un sondaggio lo abbiamo fatto, poteva incrementare il valore qualitativo della rosa ma non c’erano i presupposti. Perisic è legato all’Inter ma non ci sono mai state le premesse”
1071187
Il Pisa vuole Oscar Hiljemark come nuovo allenatore
Dopo l’esonero di Gilardino, per la panchina il Pisa vuole l'ex centrocampista di Palermo e Genoa Oscar Hiljemark, attualmente alla guida dell'Elfsborg. Per il post Gila si era parlato anche di Marco Giampaolo ma il casting del club nerazzurro ha portato a guardare altrove. Alla Svezia e a Hiljemark, appunto
Juve, tentativo di Sorloth dell'Atletico
Nel VIDEO, Gianluca Di Marzio fa il punto sul mercato dei bianconeri, che per l'attacco guardano al norvegese dell'Atletico Madrid, Alexander Sorloth
Juve-Icardi, il Galatasaray non apre alla cessione
Si è complicata la trattativa tra turchi e bianconeri per l'ex attaccante dell'Inter Mauro Icardi: il Galatasaray non apre alla cessione di Maurito. Nel post Parma-Juve, anche Spalletti sembra chiudere alla possibilità: "Icardi fortissimo, ma finisce lì"
Juventus-Icardi, il Galatasaray non apre alla cessioneVai al contenuto
Napoli, fatta per Alisson Santos: oggi le visite
Visite mediche, oggi a Villa Stuart, per l’esterno brasiliano classe 2002. Il Napoli ha trovato l’accordo con lo Sporting per Alisson Santos: prestito oneroso a 3,5 milioni, diritto di riscatto fissato a 16,5
Roma, oggi le visite per Bryan Zaragoza
La Roma ha chiuso per l’attaccante di proprietà del Bayern, ma in prestito al Celta Vigo. Bryan Zaragoza arriva in prestito con obbligo condizionato alla qualificazione dei giallorossi in Champions e alle presenze con la Roma. Fissate per oggi le visite mediche
Ascolta "Buongiorno Calciomercato", il podcast di Gianluca Di Marzio
Il tempo di un caffè per scoprire da Gianluca Di Marzio tutto quello che è successo nelle ultime ore di mercato in Italia e nel mondo. "Buongiorno Calciomercato" è un podcast esclusivo disponibile dalle prime ore del mattino su Sky Sport Insider per tutti gli abbonati