Sarri: "Difficoltà enormi ma la squadra non ha mai mollato"

L'allenatore della Lazio commenta il pari subito in rimonta dalla Juve: "Il morale della squadra era quello visto in campo perché questa squadra lavora con difficoltà enormi ma non ha mai mollato - dice - A noi possono dirci che siamo scarsi ma non che non abbiamo carattere. Il rammarico non è per il 2-2 della Juve, perché ci poteva stare, ma il vero rammarico è per le occasioni sbagliate nel finale. Ho visto una bella prova di tutti. Maldini? Stiamo lavorando sul ruolo di attaccante. Ha caratteristiche tecniche per fare ogni ruolo". Ora la Coppa Italia: "È presuntuoso pensare di andare a vincere, perché andremo a giocare a Bologna contro una squadra forte"

HIGHLIGHTS - CLASSIFICA - PAGELLE