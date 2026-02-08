Serie AGiornata 24 - domenica 8 febbraio 2026Giornata 24 - dom 8 feb
Fine
2 - 2
2 - 2
Juventus-Lazio 2-2: video, gol e highlights
Dopo il ko in Coppa Italia, la Juve evita in extremis la sconfitta con la Lazio in casa, pareggia 2-2 ed è a -3 dal Napoli. La squadra di Spalletti gioca bene nel primo tempo ma non concretizza (gol annullato a Koopmeiners). Nel recupero della prima frazione di gioco segna Pedro. A inizio ripresa, Isaksen raddoppia per i biancocelesti. La Juve risponde, McKennie accorcia e poi attacca a testa bassa fino al 2-2 segnato da Kalulu al 96'