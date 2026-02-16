Offerte Sky
Milan, Saelemaekers torna in gruppo: disponibile per il Como. Le news

Serie A

Buone notizie per Massimiliano Allegri, che ha visto rientrare in gruppo Alexis Saelemaekers: il belga torna quindi a disposizione per il match di mercoledì sera tra Milan e Como. Saelemaekers aveva saltato le ultime due partite contro Bologna e Pisa per un problema agli adduttori. Resta da capire, e sarà possibile domani nell'allenamento di rifinitura in programma nel pomeriggio, se Saelemaekers sarà già titolare contro la squadra di Fabregas o partirà dalla panchina. Nel Milan sarà squalificato Rabiot. Nel VIDEO tutte le news sul Milan con l’inviato Manuele Baiocchini

