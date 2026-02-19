Milan-Como, la lite Allegri-Fabregas continua fuori dalla sala stampa: la ricostruzioneNEL POST-PARTITA
Nel VIDEO Peppe Di Stefano racconta quanto accaduto tra gli allenatori di Milan e Como, protagonisti delle scintille in campo ma anche all'esterno della sala stampa. Dopo la conferenza post-partita di Fabregas, Allegri si è beccato con lo spagnolo per pochissimi istanti lontano da microfoni e telecamere. Poi Max ha detto davanti ai giornalisti: "Si è scusato? Ho capito, allora la prossima volta che uno sta ripartendo faccio una scivolata ed entro anche io...". E Cesc: "Il commento di Allegri è esagerato, ma comunque non dovevo farlo. Le mani a casa, come diceva Chivu l'altro giorno"
MILAN-COMO: HIGHLIGHTS - LE PAROLE DI ALLEGRI - LE PAROLE DI FABREGAS
Prossimi Video
Allegri-Fabregas, lite continua: la ricostruzione
NEL POST-PARTITA
Allegri: "Fabregas? Bisogna rispettare l'avversario"
Serie A
Allegri: "Primo tempo noioso, poi quell'errore..."
Serie A
Fabregas: "Saelemaekers? Chiedo scusa, gesto antisportivo"
MILAN
Milan-Como 1-1: gol e highlights
Serie A
Ordonez, che fai? Sbaglia porta e fa autogol con l'Atletico
champions
Milan-Como, le formazioni ufficiali
Serie A