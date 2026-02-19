Nel VIDEO Peppe Di Stefano racconta quanto accaduto tra gli allenatori di Milan e Como, protagonisti delle scintille in campo ma anche all'esterno della sala stampa. Dopo la conferenza post-partita di Fabregas, Allegri si è beccato con lo spagnolo per pochissimi istanti lontano da microfoni e telecamere. Poi Max ha detto davanti ai giornalisti: "Si è scusato? Ho capito, allora la prossima volta che uno sta ripartendo faccio una scivolata ed entro anche io...". E Cesc: "Il commento di Allegri è esagerato, ma comunque non dovevo farlo. Le mani a casa, come diceva Chivu l'altro giorno"

