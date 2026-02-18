Una gara sentita, con grande tensione nel finale e scintille nel post partita tra Massimiliano Allegri e Cesc Fabregas . L'allenatore, espulso nel finale di gara, spiega cosa è successo in occasione del rosso: " Saelemaekers (dopo aver perso palla nei pressi della linea laterale di fronte a Fabregas ndr), in quel momento è stato trattenuto da Fabregas , poi un'altro è entrato in campo e sono dovuto andare lì . Ed è una cosa che finisce lì". Successivamente, in conferenza stampa, l'allenatore dei rossoneri ha smorzato anche un ulteriore battibecco avvenuto proprio nel corridoio della sala stampa di San Siro quando Allegri e Fabregas si sono incrociati dopo il match: "Quando si sta in campo bisogna essere rispettosi verso l'arbitro e verso le squadre . C'è stato uno scambio tra allenatori. Cosa penso di Fabregas? Non devo pensare niente. È un allenatore molto giovane. Gli auguro di vincere tanto in carriera perché ha tutte le qualità per farlo".

"Dobbiamo allontanarci il più possibile dalla quinta, poi non si sa mai"

Rispetto, invece, alla gara, molto bloccata nel primo tempo, molto entusiasmante nella ripresa: "Abbiamo avuto alcune possibilità, però oggi mancando anche due mezzali come caratteristiche di inserimento diventava più difficile - dice - Credo che sullo 0-0 ci siano state 2-3 situazioni dove tecnicamente abbiamo sbagliato scelte di passaggio. Poi la partita è cambiata, nel secondo tempo con un po' più di lucidità potevamo sfruttare tutto meglio, è una questione di tempi d'inserimento e dobbiamo migliorare. Il primo tempo è stato molto noioso, solo un errore ha cambiato la partita. Poi i ragazzi sono stati bravi a riprenderla, poi nel finale siamo stati un po' troppo nevrotici, frettolosi". Rispetto al -7 dall'Inter e al +8 sulla quinta: "Guardiamo il +8 dalla quinta, un passettino alla volta anche perché l'Inter sta facendo numeri impressionanti. Noi dobbiamo allontanarci il più possibile dalla quinta, poi nel calcio non si sa mai. I ragazzi stanno facendo cose importanti e stiamo recuperando giocatori importanti, serve fiducia in ciò che stiamo facendo".