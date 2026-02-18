Milan-Como, Fabregas: "Saelemaekers? Chiedo scusa, gesto antisportivo"MILAN
In conferenza stampa Cesc Fabregas chiarisce la 'trattenuta' su Saelemaekers nel finale di Milan-Como: "Il commento di Allegri è esagerato, è stata una toccatina - dice - Ma mi scuso con lui, l'ho già fatto con Luka (Modric ndr), Maignan e lo stesso Saelemaekers, è stato un gesto antisportivo e come ha detto Chivu, le mani bisogna tenerle a casa, specialmente un allenatore. Spero che non mi capiti più in carriera". Sul match: "Abbiamo fatto una grande partita, dal mio punto di vista abbiamo fatto tutto meglio del Milan e i ragazzi hanno reagito dopo il match con al Fiorentina"
MILAN-COMO: HIGHLIGHTS - COSA HA DETTO ALLEGRI - LA LITE POST GARA
TAG:
Prossimi Video
Allegri-Fabregas, lite continua: la ricostruzione
NEL POST-PARTITA
Allegri: "Fabregas? Bisogna rispettare l'avversario"
Serie A
Allegri: "Primo tempo noioso, poi quell'errore..."
Serie A
Fabregas: "Saelemaekers? Chiedo scusa, gesto antisportivo"
MILAN
Milan-Como 1-1: gol e highlights
Serie A
Ordonez, che fai? Sbaglia porta e fa autogol con l'Atletico
champions
Milan-Como, le formazioni ufficiali
Serie A