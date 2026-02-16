Dopo il successo per 1-0 nella gara di andata, il Torino potrebbe battere il Napoli in entrambe le sfide stagionali in Serie A per la prima volta dal 2008/09; dall'altro lato, i partenopei non restano due match di fila senza segnare contro i granata nella competizione dal 2019.
Napoli-Torino, le formazioni ufficiali e il risultato LIVE
Nel Napoli si rivedono De Bruyne e Anguissa, ma entrambi partono dalla panchina. Gilmour-Elmas coppia a centrocampo, mentre davanti ci sono Vergara, Alisson e Hojlund. Nel Toro D'Aversa conferma la sua prima formazione vincente contro la Lazio. Diretta su DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky, alle 20.45
Conte a DAZN prima della partita: "Quanti minuti hanno De Bruyne e Anguissa? Difficile dirlo"
"C'è molto da valutare, è la prima settimana che si allenano con noi; è difficile fare delle valutazioni, certo se sono in panchina vuol dire che sono a disposizione".
A che punto è la corsa all'Europa
L'Inter in volata, poi ci sono sei squadre in dodici punti e un Bologna che prova a risalire e tornare in corsa. È l'emozionante lotta per qualificarsi alle prossime coppe europee, più combattuta che mai. Classifica, calendario e scontri diretti (che potrebbero essere decisivi in caso di arrivo a pari punti) a confronto: ecco la situazione in Serie A
La formazione ufficiale del Napoli
• NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Politano, Gilmour, Elmas, Spinazzola; Vergara, Hojlund, Alisson. All. Conte
• Nel Napoli si rivedono De Bruyne e Anguissa, ma entrambi partono dalla panchina. Gilmour-Elmas inedita coppia a centrocampo. Per la prima volta non 'è nessuno tra KDB, Anguissa, Lobotka e McTominay dal 1'. Davanti partono Vergara con Alisson e Hojlund
La formazione ufficiale del Toro
• TORINO (3-4-2-1): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Lazaro, Prati, Gineitis, Obrador; Vlasic, Simeone; Zapata. All. D'Aversa
• Nel Toro D'Aversa conferma la sua prima formazione vincente contro la Lazio: Vlasic e Simeone giocheranno alle spalle di Zapata prima punta
Le due panchine
• Meret, Contini, Gutierrez, Lukaku, De Bruyne, Giovane, Mazzocchi, Beukema e Anguissa
• Israel, Siviero, Ilkhan, Ilic, Maripan, Anjorin, Pedersen, Kulenovic, Adams, Casadei, Nkounkou, Biraghi, Marianucci, Tameze e Njie
Il Napoli ha perso solo una delle 17 gare casalinghe (9 vittorie, 7 pareggi) contro il Torino in Serie A nell'era dei tre punti a vittoria (1994/95), vincendo tre delle ultime quattro (1 pareggio) in un parziale in cui ha mantenuto due volte la porta inviolata.
Napoli e Torino vantano un solo precedente in Serie A di venerdì, risalente all'8 marzo 2024, con un pareggio allo stadio Maradona per 1-1 (Khvicha Kvaratskhelia rispose al vantaggio iniziale di Antonio Sanabria).
Il Napoli ha pareggiato tre delle ultime cinque gare casalinghe (2 vittorie) in Serie A e in generale in casa ha registrato otto vittorie e quattro pareggi in questo campionato; i partenopei potrebbero restare imbattuti nelle prime 13 partite interne del torneo per la prima volta dal 2018/19.
Dopo la vittoria al debutto di Roberto D'Aversa alla guida dei granata, il Torino potrebbere vincere le prime due gare in Serie A con una nuova gestione tecnica per la prima volta dal 1981/82, quando iniziò la stagione con due successi guidato da Massimo Giacomini.
Il Napoli ha segnato nove gol di testa in questo campionato - meno solo dell'Inter con 14 e al pari della Juventus - e potrebbe realizzare almeno 10 reti con questo fondamentale per la quarta volta nelle ultime cinque stagioni (dal 2021/22, si è fermato a nove solo nel 2024/25).
Il Torino è la squadra che in percentuale ha segnato più reti su azione in questo campionato (78% - 21/27), anche se per contro è anche la formazione con più reti al passivo in generale dalla stessa situazione di gioco (37).
Con una rete Rasmus Højlund raggiungerebbe la doppia cifra realizzativa per la seconda volta in carriera nei big-5 tornei europei (10 gol nel 2023/24 con il Manchester United); il danese potrebbe inoltre andare a segno per due gare di fila in Serie A per la prima volta con la maglia del Napoli.
Romelu Lukaku ha preso parte a nove reti contro il Torino in Serie A (5 gol, 4 assist) e nella competizione solo contro il Genoa (10) ha partecipato a più reti; il belga - che non segna in casa in campionato da Napoli-Cagliari 2-0 del 23 maggio scorso - è stato coinvolto in otto reti (5 gol, 3 assist) nelle ultime sette gare interne in Serie A.
Giovanni Simeone - 83 presenze e sei gol in Serie A con il Napoli - ha eguagliato in 21 gare giocate in questo campionato le reti messe a segno nelle precedenti tre stagioni in Serie A (sei, appunto), in maglia azzurra; con un gol o un assist, l'argentino toccherebbe le 100 partecipazioni attive nella competizione (79G, 20A finora)