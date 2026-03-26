In una Roma che cambia molto da anni, Gianluca Mancini e Bryan Cristante sono due punti fermi da tempo. Anche con Gasperini stanno dimostrando la propria centralità, tanto da essere chiamati stabilmente in Nazionale dal CT Gattuso. Per questa ragione nei prossimi giorni dovrebbe arrivare il rinnovo di contratto per entrambi. Nel VIDEO le ultime news

VERSO ITALIA-IRLANDA DEL NORD: LE ULTIME NEWS IN TEMPO REALE