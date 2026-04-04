Quanto peserà per domani l'aspetto psicologico sui singoli post disfatta della Nazionale?

"In modo diverso riguarda un po' tutti, non solo noi, l'Inter e gli italiani. La forza dei professionisti è guardare sempre avanti, e domani entrambe ci giochiamo tanto. I margini di errore sono sempre minori. Con alti e bassi, la squadra è stata sempre presente. Siamo in volata, allacciamo i pedali e facciamo il massimo. Al di là della Nazionale, domani pensiamo alla Roma".