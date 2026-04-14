Sarri: "Il mio futuro? Vedremo che programma ha la Lazio..."lazio
Al termine del match perso contro la Fiorentina Maurizio Sarri ha parlato del suo futuro in conferenza stampa: "Cosa succederà? Vediamo la società cosa ha in mente, se ha un programma. Faremo delle valutazioni, se loro sono contenti si troverà una soluzione, se non sono contenti si cercherà una via di uscita. Io quel che posso dire è che in questi giorni parlerò solo con la Lazio". Sulla gara: "La squadra non l'ho vista male, abbiamo avuto la partita in mano ma siamo stati poco pericolosi, credo che la sconfitta sia immeritata"
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