L'allenatore del Napoli ha parlato nel pre-partita: "Beukema è una scelta tecnica, non c'è nessun motivo particolare. Ed è giusto che in una rosa ci si alterni. Stiamo recuperando Rrahmani, Di Lorenzo non è ancora pronto. E infatti il modulo è legato al fatto che non abbiamo lui in questo momento. Stiamo facendo bene, mancano 6 partite e non vedo perché si debbano cambiare completamente delle situazioni. Sicuramente l'infortunio di Di Lorenzo è stato particolare perché lui sa svolgere più ruoli. E vedremo quando ritroveremo Neres e Vergara. Il secondo posto? È il primo dei perdenti, non credo cambi molto con le posizioni seguenti a patto che porti la Champions League. In questo momento siamo a -12 dall'Inter e non possiamo sbagliare. Avete visto ciò che è successo a Parma, dobbiamo fare del nostro meglio".