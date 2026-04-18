Napoli-Lazio 0-2, gol e highlights. Reti di Cancellieri e Basic, Conte ko
Dopo il pareggio a Parma, la squadra di Conte cade al 'Maradona' e scivola a -12 dall'Inter capolista a cinque turni dalla fine del campionato. Biancocelesti subito in vantaggio con Cancellieri, che sfrutta l'assist di Taylor. Alla mezz'ora Milinkovic-Savic para il rigore di Zaccagni. Prima dell'intervallo chance ancora per Cancellieri e Tavares. Il raddoppio lo firma Basic al 57'. Mercoledì la Lazio si gioca un posto in finale di Coppa Italia contro l'Atalanta
Come è andata la partita
Dalla Lazio alla... Lazio. A distanza di 495 giorni (8 dicembre 2024), il Napoli torna a perdere in casa in Serie A al 'Maradona' ancora contro i biancocelesti. Si ferma a 26 la striscia di gare utili consecutive degli azzurri, colpiti ancora in avvio come al Tardini nel turno precedente. La sblocca Cancellieri su assist di Taylor, Zaccagni ha addirittura la chance del 2-0 col rigore parato da Milinkovic-Savic a Zaccagni. E dopo l'intervallo il raddoppio arriva al 57' con la firma di Basic. Inutile il palo di Alisson Santos, deludente la prestazione della squadra di Conte
91' - Giallo a Dia, nervoso alle prese con McTominay
90' - Cinque minuti di recupero
88' - Partita negativa del Napoli, che non ha mai dato l'impressione di riuscire a riprendere una Lazio organizzata e davvero efficace
83' - Anche Hojlund si vede sporcare il destro da Taylor
82' - L'ex Hysaj al posto di Lazzari che non riesce a proseguire
80' - Deviato il destro di McTominay che aveva controllato bene in corsa
73' - Mazzocchi prende il posto di Politano
71' - Crampi per Basic: ecco Dele-Bashiru
69' - Ancora Lazio con l'iniziativa di Noslin che mette al centro per Tavares, impreciso da ottima posizione
64' - Altri cambi per Conte: Gutierrez sostituisce Spinazzola, Giovane per Lobotka
60' - Dia prende il posto di Zaccagni, si allarga Noslin. Dentro anche Provstgaard per Gila. E Patric sostituisce Cataldi
60' - Giallo a Taylor per l'entrata su Lobotka
Palo di Alisson Santos!
59' - Conclusione che scheggia il palo esterno, Motta sembrava però pronto a intervenire sulla traiettoria!
Ha raddoppiato Basic! Napoli-Lazio 0-2
57' - Altra sbavatura di Buongiorno, che fallisce l'anticipo su Noslin e lancia la volata di Tavares. Il pallone servito al centro diventa buono per Basic, che ha tempo di controllare e battere Milinkovic-Savic per il 2-0!
54' - Altra iniziativa in area di Alisson Santos, ma il pallone destinato a Hojlund non è gestibile per il compagno
50' - Gran partita finora di Gila, che non ha perso un contrasto con Hojlund. Sulla ripartenza impreciso il sinistro di Noslin
47' - Si riparte con un'altra chance per la Lazio: destro piazzato di Taylor dal limite dell'area, pallone fuori non di molto!
Doppio cambio per Conte
Elmas e Alisson Santos sono le novità del Napoli dopo l'intervallo: restano negli spogliatoi Anguissa e De Bruyne
Cosa è successo nel primo tempo
Fischi del 'Maradona' per un Napoli finora deludente, sotto nel risultato e salvato da Milinkovic-Savic che ha negato il raddoppio alla Lazio parando il rigore di Zaccagni. Pronti-via e i biancocelesti passano con Cancellieri, puntuale a ricevere l'assist di Taylor. Azzurri poco intensi e pericolosi a differenza della squadra di Sarri, che spreca dal dischetto la possibilità del 2-0 (fallo di Lobotka su Noslin). E prima dell'intervallo ancora Cancellieri e Tavares sfiorano il raddoppio
Napoli-Lazio 0-1
45' - Un minuto di recupero
43' - Tavares! Sinistro violento ma poco angolato, Milinkovic-Savic respinge
35' - Cancellieri! Sinistro velenoso che passa tra le gambe di Olivera, bravo Milinkovic-Savic che si distende e salva!
32' - Giallo a Cataldi per il fallo tattico su McTominay
32' - Nelle ultime cinque stagioni (dal 2021/22), nessun portiere ha parato più rigori di Vanja Milinkovic-Savic nei top 5 campionati europei: otto, al pari di David Soria
Milinkovic-Savic para il rigore di Zaccagni!
31' - Terzo rigore parato in stagione dal serbo, primo errore dal dischetto in Serie A per il capitano biancoceleste che incrocia il destro ma Milinkovic-Savic respinge. E la ribattuta è altissima!
Calcio di rigore per la Lazio!
29' - Buongiorno sbaglia il rinvio da ultimo uomo calciando addosso a Noslin, che parte palla al piede e si presenta in area. Sterzata su Beukema e spinta alle sue spalle di Lobotka, punita da Zuferli col rigore e il giallo per il centrocampista azzurro
28' - Anguissa! Girata acrobatica difficile dagli sviluppi di corner, pallone fuori
23' - Chiusura fondamentale di Spinazzola, che intercetta il pallone di Tavares destinato ancora a Cancellieri per il tap-in
22' - Da dimenticare il sinistro altissimo di De Bruyne
21' - Ancora Politano a crossare verso McTominay, pallone interessante dove presidiava Gila a contrasto
20' - Napoli poco intenso: difficile sorprendere una Lazio organizzata e stabilmente in copertura del campo
14' - Lo stesso Politano crossa teso dalla destra, pallone che diventa preda di Motta
13' - Napoli che deve ancora entrare in partita: male il corner battuto da Politano
10' - Basic! Ancora Lazio: Cancellieri lavora un pallone in area e lo cede al compagno, che non spaventa Milinkovic-Savic dalla distanza
8' - Soltanto l'Inter (otto) ha segnato più reti della Lazio nei primi 10 minuti di gioco in questa stagione di Serie A: sei, al pari di Como e Napoli
7' - Matteo Cancellieri ha segnato quattro gol in 26 presenze in questo campionato, eguagliando la sua miglior stagione a livello realizzativo in Serie A (quattro nel 2023/24 con l'Empoli, in 36 match in quel caso)
Ha segnato Cancellieri! Napoli-Lazio 0-1
6' - Subito in svantaggio al Tardini, stesso copione una settimana dopo al 'Maradona'. Altro gol in avvio incassato dagli azzurri, che dopo il lunghissimo possesso palla degli avversari capitolano al primo tiro in porta. Imbucata in area per Taylor, che trova l'assist al centro per Cancellieri libero di girare in rete l'1-0 della Lazio
2' - Ripartenza della Lazio condotta da Noslin, ma il Napoli ripiega bene e sventa il pericolo
Stretta di mano tra i capitani Politano e Zaccagni: tutto è pronto al 'Maradona'!
Ingresso in campo delle squadre insieme all'arbitro del match, Luca Zufferli
Lotta scudetto: i calendari di Inter, Napoli e Milan
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Conte: "Il secondo posto? È il primo dei perdenti"
L'allenatore del Napoli ha parlato nel pre-partita: "Beukema è una scelta tecnica, non c'è nessun motivo particolare. Ed è giusto che in una rosa ci si alterni. Stiamo recuperando Rrahmani, Di Lorenzo non è ancora pronto. E infatti il modulo è legato al fatto che non abbiamo lui in questo momento. Stiamo facendo bene, mancano 6 partite e non vedo perché si debbano cambiare completamente delle situazioni. Sicuramente l'infortunio di Di Lorenzo è stato particolare perché lui sa svolgere più ruoli. E vedremo quando ritroveremo Neres e Vergara. Il secondo posto? È il primo dei perdenti, non credo cambi molto con le posizioni seguenti a patto che porti la Champions League. In questo momento siamo a -12 dall'Inter e non possiamo sbagliare. Avete visto ciò che è successo a Parma, dobbiamo fare del nostro meglio".
Fabbiani: "Oggi il Napoli, poi penseremo all'Atalanta. Questo è l'anno zero... "
Così il direttore sportivo della Lazio: "Questa è una partita importante, ci teniamo tutti a fare una bella prestazione. E poi penseremo al ritorno di Coppa Italia, che segna il crocevia di una stagione tribolata per noi per tanti motivi. Penso ai tantissimi infortunati, ci siamo dovuti arrangiare e inevitabilmente abbiamo lasciato qualche punto per strada. Ma questo rappresenta l'anno zero, si passa dal 'vecchio' al nuovo con una squadra più giovane e destinata al futuro. Castellanos non è stato sostituito adeguatamente? No, Sarri preferisce un giocatore come Maldini e lo ha utilizzato spesso. L'ambiente si ricostruisce col lavoro e col sacrificio, serve anche buon senso da parte di tutti per tornare alla normalità"
Conte: "Rammarico per il pareggio a Parma, ma il sogno continua"
Sarri: "Il mio futuro? Vedremo ma parlerò solo con la Lazio"
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Formazioni ufficiali
- NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Olivera; Politano, Anguissa, Lobotka, Spinazzola; De Bruyne, McTominay; Hojlund. All. Conte
- LAZIO (4-3-3): Motta; Lazzari, Gila, Romagnoli, Tavares; Basic, Cataldi, Taylor; Cancellieri, Noslin, Zaccagni. All. Sarri
Le scelte di Conte
Conferme in attacco rispetto al pareggio di Parma, dove sulla trequarti giocano ancora De Bruyne e McTominay alle spalle di Hojlund. Nessuna novità neanche a centrocampo e sulle fasce con Politano e Spinazzola, dietro si rivede dall'inizio Beukema insieme a Buongiorno e Olivera
Le scelte di Sarri
Mercoledì c'è la semifinale di ritorno di Coppa Italia, ecco perché i biancocelesti cambiano in attacco con Zaccagni insieme a Noslin e Cancellieri (preferiti a Dia e Isaksen). Nessun riposo per Taylor, titolarissimo in mezzo. E in difesa i due ballottaggi premiano Gila e Tavares nei confronti di Provstgaard e Pellegrini
Da una parte la voglia di Champions e un ritardo da colmare con l'Inter, dall'altra l'attesa per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. Ecco come si avvicinano Napoli e Lazio alla sfida al 'Maradona', incrocio di campionato tra squadre separate da 22 punti ma dagli obiettivi importanti
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Il Napoli ha vinto 55 delle 139 partite di Serie A contro la Lazio (43 pareggi, 41 sconfitte) e solamente contro la Fiorentina (56) ha ottenuto più successi nella competizione. Tuttavia, gli azzurri hanno ottenuto un solo successo nelle ultime sei sfide contro i biancocelesti in campionato (2 pareggi, 3 sconfitte) - il più recente nel match d'andata il 4 gennaio scorso
La Lazio ha vinto tutte le ultime tre trasferte contro il Napoli in Serie A, tanti successi quanti quelli ottenuti nelle precedenti 20 gare esterne contro gli azzurri (5 pareggi, 12 sconfitte). I biancocelesti hanno una striscia aperta di almeno quattro successi esterni di fila solo contro il Genoa (quattro) e l'Empoli (sei) nel torneo
Il Napoli ha conquistato 16 punti sui 18 disponibili nelle ultime sei partite di Serie A, più di qualsiasi altra squadra nel massimo campionato in questo periodo (seguito dalla Juventus con 14 punti)
Il Napoli non perde in casa in Serie A dall'8 dicembre 2024, proprio contro la Lazio: da allora ha collezionato 19 vittorie e sette pareggi in 26 incontri interni. Tra Serie A, B e C, gli azzurri non registrano una striscia d'imbattibilità casalinga più lunga in campionato dal periodo tra novembre 2004 e giugno 2007 (51 gare, esclusi i play-off)
Dopo una serie di tre vittorie e un pareggio, la Lazio ha perso l'ultima partita di campionato; i biancocelesti non subiscono due sconfitte consecutive in Serie A dallo scorso settembre, contro Sassuolo e Roma in quel caso
La Lazio non ha realizzato gol in 10 delle 16 trasferte disputate in questo campionato; solo in cinque stagioni di Serie A i biancocelesti hanno mancato l'appuntamento con la rete in più gare fuori casa: 1984/85 (13), 1964/65 (12), 2012/13 (11), 1988/89 (11) e 1959/60 (11)
Napoli e Lazio sono le due squadre con la minor velocità di verticalizzazione (metri percorsi in avanti al secondo in sequenze su azione) in questo campionato di Serie A, con rispettivamente 1.58 e 1.61 metri al secondo
Il Napoli conta 19 marcatori diversi in questa Serie A; solo tre squadre hanno registrato un numero maggiore di giocatori a segno in una singola stagione nella storia del massimo campionato italiano: Fiorentina (21 nel 2014/15), Juventus (20 nel 2011/12) e Atalanta (20 nel 2021/22)
Scott McTominay ha segnato tre gol nelle sue ultime cinque partite di Serie A, ma tutti in trasferta. Il centrocampista del Napoli non segna in casa in campionato dallo scorso 7 gennaio contro l'Hellas Verona, ed è rimasto a secco di reti per cinque gare interne di fila; solo tra ottobre 2024 e gennaio 2025 (sette partite casalinghe) ha avuto un digiuno più lungo nel torneo. GUARDA LE STATISTICHE DI MCTOMINAY
Due dei tre portieri con la miglior percentuale di parate in questa Serie A, tra quelli con almeno cinque presenze, giocano per la Lazio: Edoardo Motta (81.3%) e Ivan Provedel (76.5%) - tra loro Mile Svilar con il 77.2%. GUARDA LE STATISTICHE DI MOTTA