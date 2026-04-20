Roma e le tensioni Ranieri-Gasperini: il dibattito a Sky Calcio ClubVIDEO-ANALISI
A Sky Calcio Club si è discusso sul difficile rapporto tra Ranieri e Gasperini alla Roma. Ne ha parlato anche Montella, ex giallorosso: "È un ambiente con una pressione notevole così come l'amore che ti dà. Se non c’è la figura della società e tutto si concentra sull'allenatore, allora c'è da lavorare". Di Canio si chiede: "Sceglieranno Claudio (e Massara) o Gian Piero? Sicuramente questo succede solo in Italia". Marchegiani aggiunge: "Penso sia stato un errore da parte di Ranieri dire o io o lui. Il lavoro di Gasperini va analizzato con calma". E Bergomi: "In passato la contrapposizione era tra l'allenatore e il grande campione, non ricordo una diatriba così forte tra queste parti"GLI HIGHLIGHTS DI ROMA-ATALANTA 1-1
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