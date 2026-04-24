Roma, Ranieri: ufficiale l'addio. Le ultime news in diretta
Ufficiale la separazione tra Claudio Ranieri e la Roma, il comunicato ufficiale: "Il Club desidera ringraziare Claudio per il suo significativo contributo alla Roma. Abbiamo piena fiducia nel percorso che ci attende sotto la guida tecnica di Gian Piero Gasperini, con l’obiettivo condiviso di crescere, migliorare e ottenere risultati all’altezza della nostra storia". In bilico anche la posizione del Ds Massara. Tutte le news e gli aggiornamenti in diretta
Gasperini LIVE: "Non partecipo a macchina del fango"
Come si è passati dai sorrisi con Ranieri a non nominarlo nemmeno?
"Non lo so… Le vicende sono state sotto gli occhi di tutti e non mi sento di commentarle. Ripeto: ne sono stato fuori e non voglio partecipare a questa macchina del fango, che gira ogni giorno a diecimila giri. Io continuo a lavorare sulla squadra".
Gasperini: "Voglio solo parlare di calcio, io non ho mai creato problemi"
"Lo ripeto: io non ho fatto nulla, punto. Non ho creato nulla e non mi mettete sullo stesso piano. Io non ho mai creato problemi. Tempo fa avevo parlato di 'Trigoria' perché è qui che si fa calcio, e io faccio calcio, per il resto sono fuori da tutte le altre questioni. Ripeto: voglio parlare solo di calcio, non di altre situazioni dove sono stato tirato dentro. E spero che d'ora in poi si parli solo di questo, di calcio. E nient'altro".
Gasperini: "Mai avuto la sensazione di questi toni forti e duri"
Cosa l'ha lasciata più delusa dalle ultime parole di Ranieri?
"Che non avevo mai avuto la sensazione di questi toni forti e duri, mai in nessun incontro. Solo questo. E mi ha sorpreso molto".
Gasperini in conferenza stampa sull'addio di Ranieri
Quali sono le sue riflessioni su Ranieri e il suo addio e del comunicato del club?
"Intanto il comunicato evidenza due cose: la fiducia, mai mancata verso di me da parte della società. E l'altra è che la Roma è davanti a tutto".
Inizia la conferenza di Gasperini: seguila live
Tra pochissimo inizierà la conferenza stampa di Gasperini: al link il liveblog dedicato
Roma, Gasperini in conferenza LIVE dopo l'addio di RanieriVai al contenuto
"Arrivederci Roma": la carriera di Claudio Ranieri
Le strade di Ranieri e della Roma si separano, a poco meno di un anno e mezzo dal suo ennesimo ritorno nella capitale. Risolto il contratto da Senior Advisor della famiglia Friedkin. E ora cosa c'è nel futuro di Ranieri? Il ritiro o quell'Azzurro rifiutato un anno fa per amore della Roma? Ecco i passaggi più belli di una carriera straordinaria
Arrivederci Roma: la carriera di Claudio RanieriVai al contenuto
La conferenza di Gasperini tra poco
Alle 13.30 la conferenza stampa dell'allenatore della Roma, in vista della sfida di domani al Bologna. Inevitabili saranno le domande sulle ultime vicende con l'addio di Ranieri. Qui il liveblog dedicato
Gasperini: la conferenza pre Bologna-Roma LIVEVai al contenuto
Roma-Ranieri, il racconto delle ultime ore
Con Angelo Mangiante, collegato da Trigoria, il racconto delle ultime in casa Roma: il comunicato ufficiale del club che annuncia la separazione e le ore precedenti con i retroscena e i dettagli: guarda il video
Ufficiale la separazione tra Ranieri e la Roma: il comunicato
"L’AS Roma comunica che il rapporto con Claudio Ranieri è terminato. Il Club desidera ringraziare Claudio per il suo significativo contributo alla Roma. Ha guidato la squadra in un momento molto difficile e saremo sempre grati per i suoi sforzi. Guardando al futuro, la nostra direzione è chiara. Il Club è solido, con una leadership forte e una visione ben definita. L’AS Roma verrà sempre al primo posto. Abbiamo piena fiducia nel percorso che ci attende sotto la guida tecnica di Gian Piero Gasperini, con l’obiettivo condiviso di crescere, migliorare e ottenere risultati all’altezza della nostra storia"
Gli ultimi due mesi della Roma
Più peso ora per Gasperini
L'addio di Ranieri è una scelta che consegna ora più peso nelle scelte di Gasperini con un contratto triennale firmato la scorsa estate. Mentre per Ranieri si potrebbe aprire la possibilità di un futuro ruolo all'interno del Club Italia nella Figc.
Gli attriti con Gasperini
Gli attriti con Gasperini c'erano da tempo. Relativi soprattutto alle diverse strategie sul mercato. Ma c'erano anche contrasti con lo staff medico scelto da Ranieri, relativi ai tempi di recupero post infortuni. Situazioni sempre più in bilico, compresa la posizione di Massara, scelto sempre da Ranieri, con il Ds in uscita anche lui nelle prossime ore. Una frattura insanabile tra Gasperini e Ranieri, soprattutto dopo lo strappo delle dichiarazioni critiche nei confronti dell'allenatore nel prepartita contro il Pisa.
Marianella: "Ranieri ha interpretato bene il ruolo"
Ieri sera, durante "Campo Aperto" su Sky Sport 24, Massimo Marianella ha tracciato un bilancio dell'operato di Ranieri come senior advisor della Roma
Anche Massara in bilico
Con l'addio di Ranieri anche la posizione del Ds giallorosso è in bilico. Come spiegato ieri a Sky Sport 24 da Angelo Mangiante
Alle 13.30 la conferenza stampa di Gasperini
Nel frattempo oggi alle 13.30 è prevista la conferenza stampa di Gasperini alla vigilia della sfida di campionato contro il Bologna
Le tappe della vicenda
Si va verso l'interruzione del rapporto tra la Roma e Claudio Ranieri, che potrebbe lasciare il ruolo di senior advisor della proprietà occupato da inizio stagione. Fu proprio l'ex allenatore ad affidare la panchina a Gasperini dopo nove anni all'Atalanta. Dalle frizioni sul mercato alle parole dell'allenatore fino all'ultima intervista di Claudio. Ecco la cronistoria del rapporto crollato tra i due protagonisti
Ranieri-Gasperini, tutte le tappe di una storia ormai chius
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