Roma, nuovo ds: Giuntoli primo nome, poi altri tre

Roma, nuovo ds: Giuntoli primo nome, poi altri treroma
Nel VIDEO, Gianluca Di Marzio traccia l'identikit del possibile nuovo ds della Roma: sarà italiano e non sarà Massara dal momento che Gasperini ha fatto capire di non avere avuto un feeling tecnico con lui e, dunque, avrà chiesto alla proprietà un nuovo referente tecnico. I nomi sono quattro. Quello più semplice da prendere è Cristiano Giuntoli che tra l'altro era stato 'sponsor' di Gasperini qualora lui fosse rimasto alla Juve. Gli altri sono sotto contratto: Manna, D'Amico e Paratici che si è appena legato alla Fiorentina ma è anche lui nella short list della Roma. Il nuovo ds lo sceglierà la proprietà ma condividerà il nome con Gasperini
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