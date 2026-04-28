Nel video Francesco Cosatti fa il punto sul futuro di Dusan Vlahovic alla Juventus. Il contratto del centravanti serbo scade a fine stagione: la sensazione è che sia il giocatore sia il club vogliano proseguire insieme e trovare un accordo per il rinnovo nonostante una stagione complicata anche a causa del lungo infortunio. I bianconeri, comunque, si guardano intorno, monitorando alcuni profili, come Lewandowski a parametro zero, ma la pista che porta al rinnovo di Vlahovic resta quella principale

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