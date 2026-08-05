Dopo il gran gol che ha sbloccato Napoli-Osasuna, amichevole vinta 2-1 dalla squadra di Allegri, Matteo Politano ha parlato a 'Sky Sport': "Era importante mettere dentro minuti, e fare quello che ci chiede Allegri ma e soprattutto di vincere che fa sempre bene". "Il 4-3-3 - continua Politano - è il mio modulo perfetto, ma nel calcio devi fare entrambe le fasi, io voglio giocare quindi cerco di fare sempre quello che mi chiede l'allenatore. L'obiettivo è di fare più gol dell'anno scorso, che ne ho fatti pochi". E infine sui tifosi: "La passione che ci mettono i nostri tifosi si vede in poche città. Non puoi non innamorarti di Napoli"

NAPOLI-OSASUNA 2-1: HIGHLIGHTS - PAGELLE