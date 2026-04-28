Milan, con Modric ko ora tocca a Jashari

Nel VIDEO gli ultimi aggiornamenti da Milanello da parte di Manuele Baiocchini. Con Luka Modric che ha finito in anticipo la sua stagione per l'operazione allo zigomo, gli occhi sono puntati ora su Ardon Jashari, candidato numero uno per sostituirlo. Finora ha disputato 11 partite di cui solamente 4 da titolare, realizzando 1 assist in 487 minuti giocati

MODRIC OPERATO PER FRATTURA ALLO ZIGOMO