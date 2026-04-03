Così l'amministratore delegato del Sassuolo: "Sta cambiando il ruolo del dirigente, servono competenze. Oggi nel calcio queste figure stanno sparendo ma diventa un problema, perché servono persone con conoscenze altrimenti si rischiano figure come quelle che stiamo vivendo. Derby di mercato per Koné tra Milan e Inter? Non ho parlato con nessuno, vero è che abbiamo ricevuto richieste dall'estero. Può starci che possa nascere un derby di mercato, ma andrà trovata la soluzione migliore per tutti. Grosso? Andranno fatte tutte le valutazioni, a volte le cose cambiano e pure in fretta. L'allenatore ha ancora un anno di contratto, qualcuno prima di lui ha fatto un percorso di crescita con noi lungo più anni. Sicuramente non mi meraviglierei ricevessi richieste importanti"