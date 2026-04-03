Espulso Tomori!
24' - Ingenuo il difensore rossonero, già ammonito e in difficoltà con Laurienté. Il fallo c'è, nessun dubbio per Maresca che estrae il secondo giallo. Milan sotto di un gol e in dieci uomini!
In avvio la sblocca Berardi, che segna il suo 12° gol in carriera ai rossoneri. Maignan salva su Nzola, Leao vicino all'1-1. Milan in dieci dal 24' per l'espulsione di Tomori. Diretta sull'app DAZN e su DAZN1, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky
34' - Lungo possesso al limite dell'area per il Milan, che non trova però il varco giusto per la giocata
26' - Pavlovic salva tutto! Thorstvedt anticipa in area Gabbia aiutandosi col braccio nel controllo (il Var sarebbe intervenuto), ma è decisivo il recupero del difensore serbo che gli mura la conclusione a botta sicura!
24' - Ingenuo il difensore rossonero, già ammonito e in difficoltà con Laurienté. Il fallo c'è, nessun dubbio per Maresca che estrae il secondo giallo. Milan sotto di un gol e in dieci uomini!
23' - Attento Idzes sul cross radente di Saelemaekers
18' - Brutta costruzione del Sassuolo che perde palla sulla trequarti. Ne approfitta il portoghese che si accentra e calci di potenza col sinistro: fuori di poco!
9' - Protesta il Sassuolo per il contatto in area tra Laurienté e Gabbia, che alle spalle riesce a fermare l'avversario pronto a calciare di fronte a Maignan
9' - Milan in difficoltà: Thorstvedt steso da Tomori che si prende il giallo
7' - Nzola! Ancora Sassuolo: stavolta si allunga Maignan che respinge il sinistro dell'avversario!
6' - Domenico Berardi ha raggiunto quota 130 reti in Serie A, raggiungendo Ezio Pascutti e Felice Placido Borel al 44° posto dei marcatori all-time del torneo
6' - Solamente Enrico Chiesa (14) e Silvio Piola (22) hanno realizzato più gol contro il Milan in Serie A rispetto a Domenico Berardi: 12, al pari di Stefano Nyers, Carlo Reguzzoni e Antonio Di Natale
7' - Quello realizzato da Domenico Berardi (4:36) è il gol più veloce subito dal Milan in questa Serie A
5' - Pronti-via e il duello fisico tra Thorstvedt e Jashari premia il centrocampista norvegese, che alimenta l'attacco del Sassuolo. Pallone in mezzo per la sponda di Nzola a beneficio di Laurienté, apertura per il capitano che indirizza il sinistro sul palo lontano e batte Maignan
4' - Imbucata di Koné per il taglio di Laurienté, che non raggiunge il pallone
Si salutano i capitani Berardi e Maignan. Prima del fischio d'inizio, un minuto di silenzio nel ricordo di Alex Zanardi
Ingresso in campo delle squadre insieme all'arbitro del match, Fabio Maresca
Il direttore sportivo del Milan nel pre-partita: "Koné? Ha fatto un ottimo campionato col Sassuolo, ha le caratteristiche giuste e potrebbe essere un uomo mercato per il Sassuolo. Programmazione futura? Ci stiamo vedendo tutte le settimane, siamo in sintonia tra tutte le parti. Io penso di fare un ottimo lavoro coi ragazzi del settore giovanile, che in stagione si sono allenati coi 'grandi' e abbiamo un occhio di riguardo per loro. Un Milan diverso dal 3-5-2 attuale? Ci stiamo pensando guardando anche le caratteristiche dei giocatori. Sperando di raggiungere la Champions sarà una stagione importante: serve una squadra di qualità che possa giocare anche in modo diverso"
Così l'amministratore delegato del Sassuolo: "Sta cambiando il ruolo del dirigente, servono competenze. Oggi nel calcio queste figure stanno sparendo ma diventa un problema, perché servono persone con conoscenze altrimenti si rischiano figure come quelle che stiamo vivendo. Derby di mercato per Koné tra Milan e Inter? Non ho parlato con nessuno, vero è che abbiamo ricevuto richieste dall'estero. Può starci che possa nascere un derby di mercato, ma andrà trovata la soluzione migliore per tutti. Grosso? Andranno fatte tutte le valutazioni, a volte le cose cambiano e pure in fretta. L'allenatore ha ancora un anno di contratto, qualcuno prima di lui ha fatto un percorso di crescita con noi lungo più anni. Sicuramente non mi meraviglierei ricevessi richieste importanti"
Si cambia in attacco tra i rossoneri, che rivedono dall'inizio Leao insieme a Nkunku. Panchina per Pulisic oltre a Gimenez e Fullkrug. Stagione finita per Modric: il ballottaggio per sostituirlo tra Jashari e Ricci premia lo svizzero, che affianca Fofana e Rabiot. Novità anche a sinistra, dove Estupinan è preferito a Bartesaghi
Dopo due turni di squalifica si rivede Berardi nel tridente completato da Nzola (e non Pinamonti) e Laurienté. Nessuna novità né a centrocampo (intoccabili Thorstvedt, Matic e Koné) né in difesa così come in porta, dove il titolare è ancora Turati e non Muric
L'obiettivo è sempre la qualificazione alla prossima Champions, traguardo che il Milan vuole avvicinare al Mapei Stadium. Dopo la vittoria a Verona e il pareggio contro la Juventus, la squadra di Allegri cerca punti sul campo di un Sassuolo in salute nella fase finale del campionato
L'allenatore del Milan ha parlato alla vigilia del match. LA CONFERENZA
Il Sassuolo è rimasto imbattuto in sei delle ultime otto sfide di campionato giocate contro il Milan (3 vittorie, 3 pareggi, 2 sconfitte), dopo avere subito ben sette sconfitte nelle nove precedenti (2 pareggi); nel dettaglio, le due squadre hanno pareggiato i due match più recenti, segnando in totale 10 reti, per una media di cinque a match
Il Milan non ha mai perso nelle ultime otto trasferte di Serie A contro il Sassuolo - sei vittorie seguite da due pareggi nel parziale; l'ultima sconfitta dei rossoneri al Mapei Stadium nel massimo torneo risale al 6 marzo 2016: 2-0 per gli emiliani, con gol di Alfred Duncan e Nicola Sansone
Nelle ultime 13 partite di campionato, il Sassuolo ha raccolto ben 23 punti (7 vittorie, 2 pareggi, 4 sconfitte); nel periodo (dalla 22^ giornata), soltanto quattro squadre hanno fatto meglio in Serie A: Como (24), Juventus (25), Napoli (26) e Inter (30)
Il Sassuolo ha vinto cinque delle ultime sette partite casalinghe (2 sconfitte) di massimo campionato: tante quante nelle precedenti 19 (5 pareggi, 9 sconfitte) con quattro allenatori diversi; inoltre, dopo i successi interni per 2-1 sia contro il Cagliari che contro il Como, gli emiliani potrebbero infilare tre vittorie consecutive al Mapei Stadium per la prima volta nella competizione da febbraio-aprile 2022, con Alessio Dionisi in panchina
Il Milan non ha trovato il gol in cinque delle ultime nove gare di campionato - compreso l'ultimo match contro la Juventus - segnando una media di 0.78 reti nel parziale: esattamente la metà della media reti fatta registrare dai rossoneri in tutte le precedenti 25 partite di questa Serie A (1.64, e solo un incontro senza andare a bersaglio nel periodo)
Il Milan ha tenuto la porta inviolata in ciascuna delle ultime due gare di campionato (contro Hellas Verona e Juventus) e potrebbe collezionare tre clean sheet di fila per la seconda volta in questo torneo, dopo lo scorso settembre. In generale, l'ultima volta in cui i rossoneri hanno messo assieme più di 15 clean sheets a questo punto della stagione in Serie A risale al 2011/12 (17 e secondo posto finale)
Il Milan è la squadra che ha utilizzato in media meno sostituzioni in questo campionato: 4.1 a match, ovvero 139 in totale finora, almeno 10 in meno rispetto a qualsiasi altra avversaria del torneo in corso (a 149 segue il Parma)
Il Milan in questo campionato sta viaggiando a una media di 13.3 tiri a partita: si tratta della seconda media più bassa per i rossoneri in una singolo torneo di Serie A considerando le ultime 20 stagioni (l'ha registrata inferiore solo nel 2014/15, 11.8 tiri a match, quando terminò al 10° posto)
Il Milan è la squadra contro la quale Domenico Berardi ha segnato più gol in Serie A: 11 in 19 incroci, compreso quello in cui ha stabilito il record personale di marcature in un singolo match del massimo torneo (quattro, nel gennaio 2014). Soltanto cinque giocatori contano più reti contro i rossoneri nella competizione rispetto all'attaccante degli emiliani: Stefano Nyers, Carlo Reguzzoni, Antonio Di Natale (tutti a 12), Enrico Chiesa (14) e Silvio Piola (22). GUARDA LE STATISTICHE DI BERARDI
Matteo Gabbia è tornato a disposizione di Massimiliano Allegri nelle ultime due sfide di campionato (1-0 contro il Verona e 0-0 contro la Juventus); con il difensore in campo, i rossoneri hanno perso soltanto il 4% delle partite di questa Serie A, ovvero una sulle 26 totali (15 vittorie, 10 pareggi), per una media punti di 2.1 a match, mentre senza di lui la percentuale di sconfitte sale al 50% (4/8 - 4 vittorie) e la media punti scende a 1.5 a incontro. GUARDA LE STATISTICHE DI GABBIA