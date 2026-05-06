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Morte Beccalossi, Moratti: "Affascinava con la sua classe. Era un estroso". VIDEO

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Intervenuto telefonicamente a Sky Sport 24, l'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti ha ricordato Evaristo Beccalossi con le parole e le emozioni del tifoso: "Rimaneva impresso grazie alla sua classe straordinaria. Sembrava sempre che il pallone volesse andare da lui perché sapeva come trattarlo". La genialità era rimasta il tratto distintivo di Beccalossi anche da commentatore: "Lui era un estroso e l'estro è fare qualcosa di diverso dagli altri. Sapeva cogliere gli attimi nei quali uscire dalla normalità e dalla noia sia dentro che fuori dal campo". Guarda il VIDEO

LA MORTE DI BECCALOSSI: LE REAZIONI LIVE

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