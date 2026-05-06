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Napoli, Di Lorenzo ci sarà col Bologna dopo 100 giorni di stop: le ultime news

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Nel VIDEO gli aggiornamenti di Francesco Modugno su Giovanni Di Lorenzo. Il capitano del Napoli è pronto a tornare in campo dopo 100 giorni di stop: convocato a Como ma rimasto in panchina, punta ora al rientro in campo contro il Bologna, lunedì 11 maggio alle 20:45. Il terzino si era fermato lo scorso 31 gennaio contro la Fiorentina per una distorsione di secondo grado al ginocchio sinistro a cui si era aggiunto un intervento chirurgico al piede sinistro

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