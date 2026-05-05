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Serie A: dubbi, recuperati, indisponibili e squalificati che salteranno la 36^ giornata

serie a
©Ansa

Introduzione

L'Inter Campione d'Italia va a far visita alla Lazio in quello che sarà l'aperitivo della finale di Coppa Italia. A Roma però potrebbe riposare Pio Esposito che contro il Parma è uscito per un fastidio alla schiena. Nulla di particolarmente grave ma visto che l'obiettivo scudetto è stato raggiunto, Chivu potrebbe evitare di correre rischi.

Sarri potrebbe invece convocare Gila che va ovviamente gestito. Più complicato il recupero pieno di Cataldi. A Udine i fantallenatori sperano nel rientro di Davis anche se in difesa ci sarà un cambio obbligato per i bianconeri. Si è decisamente popolata la lista infortunati del Torino che potrebbe avere gli uomini contati in attacco.

La Cremonese è attesa dalla sfida interna contro il Pisa ma i grigiorossi aspettano buone nuove sul fronte Baschirotto, uscito prima del previsto nell'ultimo turno contro la Lazio

 

Squalificati quattro giocatori: mancheranno Tomori, dopo il rosso contro il Sassuolo, Ramon, Kabasele e Fadera. Ecco nel dettaglio indisponibili, squalificati e recuperabili in vista della 36^ giornata di Serie A

Quello che devi sapere

ATALANTA

36^ giornata: Milan-Atalanta
    

  • BERNASCONI - Lesione al legamento collaterale. Stagione finita

1/20

BOLOGNA

36^ giornata: Napoli-Bologna
     

  • CAMBIAGHI - Lesione di primo grado all’adduttore lungo sinistro. Stagione finita
  • JOAO MARIO - Lesione non grave del retto femorale. Dovrebbe rientrare alla 37ma giornata
  • CASALE - Lesione al soleo. Campionato finito
  • SKORUPSKI - Lesione di medio-alto grado al bicipite femorale sinistro. Rientro a metà maggio
  • DALLINGA - Tendinite. In forte dubbio per Napoli

2/20
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CAGLIARI

36^ giornata: Cagliari-Udinese
      

  • DEIOLA - Problema alla coscia. Non disponibile per la 36^ giornata
  • MAZZITELLI - Lesione fasciale del polpaccio destro. In dubbio per la sfida contro l'Udinese
  • BORRELLI - Lesione di basso grado al bicipite femorale della coscia sinistra. Potrebbe rientrare giusto per l'ultima giornata
  • PAVOLETTI - Operazione al ginocchio. Stagione finita
  • IDRISSI - Lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Stagione finita
  • FELICI - Rottura del legamento crociato. Stagione finita

3/20

COMO

36^ giornata: Verona-Como
  

  • RAMON - Squalificato un turno. Salta il Verona
  • ADDAI - Lesione del tendine d'Achille della gamba sinistra. Stagione finita

4/20
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CREMONESE

36^ giornata: Cremonese-Pisa
        

  • BASCHIROTTO - Fastidio Muscolare. Difficile il recupero per la 36^ giornata
  • MOUMBAGNA - Problema muscolare. Rientro a metà maggio

5/20

FIORENTINA

36^ giornata: Fiorentina-Genoa
         

  • KEAN - Problema alla tibia. Resta in forte dubbio per la 36^ giornata
  • PICCOLI - Problema all'adduttore. Potrebbe recuperare per la 36^ giornata
  • FORTINI - Problema alla schiena. Dovrebbe saltare anhe il Genoa
  • LAMPTEY - Lacerazione isolata del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Stagione finita

6/20
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GENOA

36^ giornata: Fiorentina-Genoa
     

  • BALDANZI - Leggero fastidio all'adduttore. Potrebbe esserci contro la Fiorentina
  • MESSIAS - Problema muscolare alla coscia. Assente nella 36^ giornata
  • NORTON-CUFFY - Risentimento muscolare al flessore della coscia destra. In dubbio per la 36^ giornata

7/20

INTER

36^ giornata: Lazio-Inter
          

  • CALHANOGLU - Risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra. Tentativo di recupero per la finale di Coppa Italia
  • ESPOSITO - Problema alla schiena. Possibile riposo contro la Lazio
  • LUIS HENRIQUE - Risentimento muscolare al grande adduttore della coscia destra. Rientro previsto a metà maggio

8/20
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JUVENTUS

36^ giornata: Lecce-Juventus su Sky Sport
        

  • CABAL - Fastidio all'addutore sinistro. Stagione finita
  • MILIK - Lesione di medio grado del bicipite della coscia destra. Stagione finita

©Getty
9/20

LAZIO

36^ giornata: Lazio-Inter

  • GILA - Distorsione alla caviglia. In forte dubbio per la sfida contro l'Inter
  • CATALDI - Problema fisico. In dubbio per la 36^ giornata
  • PROVEDEL - Operato alla spalla. Campionato finito
  • FURLANETTO - Rottura del legamento crociato. Stagione finita

10/20
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LECCE

36^ giornata: Lecce-Juventus su Sky Sport
        

  • SOTTIL - Lombosciatalgia. In forte dubbio per la 36^ giornata
  • FOFANA - Lesione parziale al collaterale mediale - Stagione finita
  • BERISHA - Lesione del tendine del retto femorale. Stagione finita
  • GASPAR - Lesione di primo grado del collaterale e lesione parziale del crociato anteriore. Stagione finita

11/20

MILAN

36^ giornata: Milan-Atalanta
       

  • TOMORI - Squalificato un turno. Salta l'Atalanta
  • MODRIC - Frattura dello zigomo. Stagione finita

12/20
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NAPOLI

36^ giornata: Napoli-Bologna
  

  • VERGARA - Lesione distrattiva della fascia plantare. Possibile convocazione contro il Bologna
  • OLIVERA - Affaticamento muscolare. In dubbio per la 36^ giornata
  • LUKAKU - Infiammazione al flessore. Out contro il Bologna
  • NERES - Operato alla caviglia. Out fino a metà maggio

13/20

PARMA

36^ giornata: Parma-Roma su Sky Sport
     

  • CREMASCHI - Lesione del menisco esterno. Stagione finita
  • FRIGAN - Rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Stagione finita

14/20
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PISA

36^ giornata: Cremonese-Pisa
      

  • TRAMONI - Stiramento. Potrebbe saltare anche la 36^ giornata
  • MARIN - Problema al ginocchio. In dubbio per la 36^ giornata
  • DENOON - Problema alla caviglia. Assente contro la Cremonese

15/20

ROMA

36^ giornata: Parma-Roma su Sky Sport
     

  • PELLEGRINI - Lesione alla coscia. Possibile rientro contro il Parma
  • ZARAGOZA - Infiammazione al ginocchio. Resta in forte dubbio per la 36^ giornata
  • FERGUSON - Operato alla caviglia sinistra. Stagione finita
  • DOVBYK - Lesione miotendinea alla coscia sinistra. Si è operato in Finlandia, rientro previsto a metà maggio

16/20
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SASSUOLO

36^ giornata: Torino-Sassuolo su Sky Sport
     

  • FADERA - Squalificato un turno. Salta il Torino
  • IDZES - Uscito contro il Milan per un problema al tallone. In dubbio per la trasferta di Torino
  • BOLOCA - Operazione in artoscopia per la pulizia del ginocchio sinistro. Stagione finita
  • CANDE' - Rottura del crociato. Stagione finita
  • PIERAGNOLO - Lesione del legamento crociato. Stagione finita
  • BAKOLA - Problema muscolare. In dubbio per la 36^ giornata

17/20

TORINO

36^ giornata: Torino-Sassuolo su Sky Sport
       

  • ISMAJLI - Problema al bicipite femorale della coscia destra. Assente contro il Sassuolo
  • ADAMS - Distrazione parziale del retto femorale. In forte dubbio per la 36^ giornata
  • ZAPATA - Problema all'adduttore. Assente contro il Sassuolo
  • PEDERSEN - Problema muscolare. In dubbio per la 36^ giornata
  • ABOUKHLAL - Problema al ginocchio destro. Rientro a metà maggio
  • ANJORIN - Trauma distorsivo-contusivo all'anca sinistra. Resta in forte dubbio per la gara contro il Sassuolo

18/20
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UDINESE

36^ giornata: Cagliari-Udinese
         

  • KABASELE - Squalificato un turno. Salta il Cagliari
  • DAVIS - Trauma distrattivo al bicipite femorale destro. Dovrebbe tornare a disposizione contro il Cagliari
  • KARLSTROM - Affaticamento muscolare. Recuperabile per la 36^ giornata
  • ZANOLI - Lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Stagione finita
  • BERTOLA - Lesione muscolare al retto femorale della coscia destra. Rientro previsto a metà maggio

19/20

VERONA

36^ giornata: Verona-Como
         

  • BELLA KOTCHAP - Problema alla spalla. Difficile il recupero per la 36^ giornata
  • NIASSE - Problema fisico. Potrebbe saltare anche il Como
  • OYEGOKE - Trauma distorsivo capsulo-legamentoso della caviglia sinistra. Stagione finita
  • MOSQUERA - Rottura del menisco. Stagione finita
  • SERDAR - Rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Stagione finita

20/20
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