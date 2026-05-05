Serie A: dubbi, recuperati, indisponibili e squalificati che salteranno la 36^ giornataserie a
Introduzione
L'Inter Campione d'Italia va a far visita alla Lazio in quello che sarà l'aperitivo della finale di Coppa Italia. A Roma però potrebbe riposare Pio Esposito che contro il Parma è uscito per un fastidio alla schiena. Nulla di particolarmente grave ma visto che l'obiettivo scudetto è stato raggiunto, Chivu potrebbe evitare di correre rischi.
Sarri potrebbe invece convocare Gila che va ovviamente gestito. Più complicato il recupero pieno di Cataldi. A Udine i fantallenatori sperano nel rientro di Davis anche se in difesa ci sarà un cambio obbligato per i bianconeri. Si è decisamente popolata la lista infortunati del Torino che potrebbe avere gli uomini contati in attacco.
La Cremonese è attesa dalla sfida interna contro il Pisa ma i grigiorossi aspettano buone nuove sul fronte Baschirotto, uscito prima del previsto nell'ultimo turno contro la Lazio
Squalificati quattro giocatori: mancheranno Tomori, dopo il rosso contro il Sassuolo, Ramon, Kabasele e Fadera. Ecco nel dettaglio indisponibili, squalificati e recuperabili in vista della 36^ giornata di Serie A
Quello che devi sapere
ATALANTA
36^ giornata: Milan-Atalanta
- BERNASCONI - Lesione al legamento collaterale. Stagione finita
BOLOGNA
36^ giornata: Napoli-Bologna
- CAMBIAGHI - Lesione di primo grado all’adduttore lungo sinistro. Stagione finita
- JOAO MARIO - Lesione non grave del retto femorale. Dovrebbe rientrare alla 37ma giornata
- CASALE - Lesione al soleo. Campionato finito
- SKORUPSKI - Lesione di medio-alto grado al bicipite femorale sinistro. Rientro a metà maggio
- DALLINGA - Tendinite. In forte dubbio per Napoli
CAGLIARI
36^ giornata: Cagliari-Udinese
- DEIOLA - Problema alla coscia. Non disponibile per la 36^ giornata
- MAZZITELLI - Lesione fasciale del polpaccio destro. In dubbio per la sfida contro l'Udinese
- BORRELLI - Lesione di basso grado al bicipite femorale della coscia sinistra. Potrebbe rientrare giusto per l'ultima giornata
- PAVOLETTI - Operazione al ginocchio. Stagione finita
- IDRISSI - Lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Stagione finita
- FELICI - Rottura del legamento crociato. Stagione finita
COMO
36^ giornata: Verona-Como
- RAMON - Squalificato un turno. Salta il Verona
- ADDAI - Lesione del tendine d'Achille della gamba sinistra. Stagione finita
CREMONESE
36^ giornata: Cremonese-Pisa
- BASCHIROTTO - Fastidio Muscolare. Difficile il recupero per la 36^ giornata
- MOUMBAGNA - Problema muscolare. Rientro a metà maggio
FIORENTINA
36^ giornata: Fiorentina-Genoa
- KEAN - Problema alla tibia. Resta in forte dubbio per la 36^ giornata
- PICCOLI - Problema all'adduttore. Potrebbe recuperare per la 36^ giornata
- FORTINI - Problema alla schiena. Dovrebbe saltare anhe il Genoa
- LAMPTEY - Lacerazione isolata del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Stagione finita
GENOA
36^ giornata: Fiorentina-Genoa
- BALDANZI - Leggero fastidio all'adduttore. Potrebbe esserci contro la Fiorentina
- MESSIAS - Problema muscolare alla coscia. Assente nella 36^ giornata
- NORTON-CUFFY - Risentimento muscolare al flessore della coscia destra. In dubbio per la 36^ giornata
INTER
36^ giornata: Lazio-Inter
- CALHANOGLU - Risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra. Tentativo di recupero per la finale di Coppa Italia
- ESPOSITO - Problema alla schiena. Possibile riposo contro la Lazio
- LUIS HENRIQUE - Risentimento muscolare al grande adduttore della coscia destra. Rientro previsto a metà maggio
JUVENTUS
36^ giornata: Lecce-Juventus su Sky Sport
- CABAL - Fastidio all'addutore sinistro. Stagione finita
- MILIK - Lesione di medio grado del bicipite della coscia destra. Stagione finita
LAZIO
36^ giornata: Lazio-Inter
- GILA - Distorsione alla caviglia. In forte dubbio per la sfida contro l'Inter
- CATALDI - Problema fisico. In dubbio per la 36^ giornata
- PROVEDEL - Operato alla spalla. Campionato finito
- FURLANETTO - Rottura del legamento crociato. Stagione finita
LECCE
36^ giornata: Lecce-Juventus su Sky Sport
- SOTTIL - Lombosciatalgia. In forte dubbio per la 36^ giornata
- FOFANA - Lesione parziale al collaterale mediale - Stagione finita
- BERISHA - Lesione del tendine del retto femorale. Stagione finita
- GASPAR - Lesione di primo grado del collaterale e lesione parziale del crociato anteriore. Stagione finita
MILAN
36^ giornata: Milan-Atalanta
- TOMORI - Squalificato un turno. Salta l'Atalanta
- MODRIC - Frattura dello zigomo. Stagione finita
NAPOLI
36^ giornata: Napoli-Bologna
- VERGARA - Lesione distrattiva della fascia plantare. Possibile convocazione contro il Bologna
- OLIVERA - Affaticamento muscolare. In dubbio per la 36^ giornata
- LUKAKU - Infiammazione al flessore. Out contro il Bologna
- NERES - Operato alla caviglia. Out fino a metà maggio
PARMA
36^ giornata: Parma-Roma su Sky Sport
- CREMASCHI - Lesione del menisco esterno. Stagione finita
- FRIGAN - Rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Stagione finita
PISA
36^ giornata: Cremonese-Pisa
- TRAMONI - Stiramento. Potrebbe saltare anche la 36^ giornata
- MARIN - Problema al ginocchio. In dubbio per la 36^ giornata
- DENOON - Problema alla caviglia. Assente contro la Cremonese
ROMA
36^ giornata: Parma-Roma su Sky Sport
- PELLEGRINI - Lesione alla coscia. Possibile rientro contro il Parma
- ZARAGOZA - Infiammazione al ginocchio. Resta in forte dubbio per la 36^ giornata
- FERGUSON - Operato alla caviglia sinistra. Stagione finita
- DOVBYK - Lesione miotendinea alla coscia sinistra. Si è operato in Finlandia, rientro previsto a metà maggio
SASSUOLO
36^ giornata: Torino-Sassuolo su Sky Sport
- FADERA - Squalificato un turno. Salta il Torino
- IDZES - Uscito contro il Milan per un problema al tallone. In dubbio per la trasferta di Torino
- BOLOCA - Operazione in artoscopia per la pulizia del ginocchio sinistro. Stagione finita
- CANDE' - Rottura del crociato. Stagione finita
- PIERAGNOLO - Lesione del legamento crociato. Stagione finita
- BAKOLA - Problema muscolare. In dubbio per la 36^ giornata
TORINO
36^ giornata: Torino-Sassuolo su Sky Sport
- ISMAJLI - Problema al bicipite femorale della coscia destra. Assente contro il Sassuolo
- ADAMS - Distrazione parziale del retto femorale. In forte dubbio per la 36^ giornata
- ZAPATA - Problema all'adduttore. Assente contro il Sassuolo
- PEDERSEN - Problema muscolare. In dubbio per la 36^ giornata
- ABOUKHLAL - Problema al ginocchio destro. Rientro a metà maggio
- ANJORIN - Trauma distorsivo-contusivo all'anca sinistra. Resta in forte dubbio per la gara contro il Sassuolo
UDINESE
36^ giornata: Cagliari-Udinese
- KABASELE - Squalificato un turno. Salta il Cagliari
- DAVIS - Trauma distrattivo al bicipite femorale destro. Dovrebbe tornare a disposizione contro il Cagliari
- KARLSTROM - Affaticamento muscolare. Recuperabile per la 36^ giornata
- ZANOLI - Lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Stagione finita
- BERTOLA - Lesione muscolare al retto femorale della coscia destra. Rientro previsto a metà maggio
VERONA
36^ giornata: Verona-Como
- BELLA KOTCHAP - Problema alla spalla. Difficile il recupero per la 36^ giornata
- NIASSE - Problema fisico. Potrebbe saltare anche il Como
- OYEGOKE - Trauma distorsivo capsulo-legamentoso della caviglia sinistra. Stagione finita
- MOSQUERA - Rottura del menisco. Stagione finita
- SERDAR - Rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Stagione finita