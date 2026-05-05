Introduzione

L'Inter Campione d'Italia va a far visita alla Lazio in quello che sarà l'aperitivo della finale di Coppa Italia. A Roma però potrebbe riposare Pio Esposito che contro il Parma è uscito per un fastidio alla schiena. Nulla di particolarmente grave ma visto che l'obiettivo scudetto è stato raggiunto, Chivu potrebbe evitare di correre rischi.



Sarri potrebbe invece convocare Gila che va ovviamente gestito. Più complicato il recupero pieno di Cataldi. A Udine i fantallenatori sperano nel rientro di Davis anche se in difesa ci sarà un cambio obbligato per i bianconeri. Si è decisamente popolata la lista infortunati del Torino che potrebbe avere gli uomini contati in attacco.



La Cremonese è attesa dalla sfida interna contro il Pisa ma i grigiorossi aspettano buone nuove sul fronte Baschirotto, uscito prima del previsto nell'ultimo turno contro la Lazio

Squalificati quattro giocatori: mancheranno Tomori, dopo il rosso contro il Sassuolo, Ramon, Kabasele e Fadera. Ecco nel dettaglio indisponibili, squalificati e recuperabili in vista della 36^ giornata di Serie A