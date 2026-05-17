Le prime cinque presenze in Serie A di Lorenzo Colombo sono arrivate proprio con la maglia del Milan, tra luglio 2020 e gennaio 2021. Il classe 2002 - due reti contro la sua ex squadra nel torneo, meno solo delle quattro realizzate contro l'Hellas Verona - ha preso parte a otto marcature in questo campionato (7G+1A) e potrebbe stabilire il suo primato assoluto in una singola stagione tra Serie A e Serie B (otto anche nel 2024/25 con l'Empoli)