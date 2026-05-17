Questa sarà la 114^ sfida tra Genoa e Milan in Serie A: i rossoneri conducono per 56 vittorie a 20, completano 37 pareggi; il Grifone ha registrato più pareggi solo contro la Fiorentina (41) nella sua storia nel torneo, a quota 37 anche il Napoli.
Genoa-Milan, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE
Trasferta delicatissima per il Milan che affronta a Marassi il Genoa nel tentativo di proseguire verso la corsa a un posto Champions. Allegri con la coppia Nkunku-Gimenez. Jashari da play. Torna Tomori in difesa. De Rossi sceglie Baldanzi e Vitinha alle spalle di Colombo. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile dai canali 214 del telecomando Sky, alle 12
CORSA CHAMPIONS LIVE: NAPOLI - JUVE- ROMA - COMO
LE FORMAZIONI UFFICIALI
GENOA (4-3-2-1): Bijlow; Ellertsson, Marcandalli, Otoa, Vasquez; Malinovskyi, Amorim Frendrup; Baldanzi, Vitinha; Colombo. All. De Rossi
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Jashari, Rabiot, Bartesaghi; Gimenez, Nkunku. All. Allegri
Le formazioni ufficiali
GENOA (4-3-2-1): Bijlow; Ellertsson, Marcandalli, Otoa, Vasquez; Malinovskyi, Amorim Frendrup; Baldanzi, Vitinha; Colombo. All. De Rossi
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Jashari, Rabiot, Bartesaghi; Gimenez, Nkunku. All. Allegri
Statistiche e curiosità
Il Milan è rimasto imbattuto in 15 delle ultime 16 sfide di campionato contro il Genoa (10 vittorie, 5 pareggi); l’unico successo rossoblù nel periodo risale all’8 marzo 2020: 2-1, con le reti di Goran Pandev e Francesco Cassata per il Grifone e di Zlatan Ibrahimovic per i rossoneri.
Milan, tre vittorie nelle ultime tre in casa del Genoa
Il Milan ha vinto ciascuna delle ultime tre sfide in casa del Genoa in Serie A e nella propria storia non ha mai registrato più successi consecutivi in trasferta contro il Grifone nel torneo.
Genoa senza gol da tre match di fila in Serie A
Il Genoa non segna da tre match di fila in Serie A e l'ultima volta che ha registrato più partite consecutive senza andare a bersaglio nel torneo risale al periodo tra gennaio e febbraio 2022, quando in panchina si succedettero ben tre allenatori in quattro gare (Andriy Shevchenko, Abdoulay Konko e Alexander Blessin).
Genoa, cinque vittorie in casa negli ultimi otto match
In casa, il Genoa ha vinto cinque degli ultimi otto match di campionato (3 sconfitte): tanti successi quanti quelli collezionati dal Grifone nelle precedenti 18 gare interne giocate nel torneo (5 pareggi, 8 sconfitte).
Genoa, nove punti in più conquistati al ritorno rispetto all'andata
Il Genoa ha conquistato 25 punti nel girone di ritorno di questa Serie A: ben nove in più rispetto a tutti quelli ottenuti all'andata (16) - si tratta della seconda differenza positiva più ampia nel torneo in corso tra la prima e la seconda metà di stagione, dietro solo alla Fiorentina (+12).
Milan, 17 punti in meno conquistati rispetto all'andata
Considerando solamente il girone di ritorno (25), il Milan ha conquistato 17 punti in meno rispetto al girone d’andata (42): record negativo nella Serie A in corso. Anche se i rossoneri vincessero entrambe le ultime due partite del torneo, chiuderebbero con -11 punti rispetto a quelli conquistati nella prima metà di campionato e solo due volte hanno fatto peggio in massima serie nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95): -15 nel 2016/17 e -17 nel 2002/03.
Milan, solo quattro punti raccolti nelle ultime sei partite
Il Milan ha raccolto solo quattro punti nelle ultime sei partite di campionato (1 vittoria, 1 pareggio): l'ultima volta che i rossoneri avevano conquistato così pochi punti in un intervallo di partite di Serie A altrettanto lungo risale al periodo tra settembre e ottobre 2019, a cavallo della gestione Giampaolo-Pioli
Milan, squadra con meno uno contro uno in Serie A
Da un lato, solo il Lecce (3997) ha ingaggiato più duelli del Genoa (3831) in questa Serie A, dall'altro il Milan è la squadra che ha disputato meno situazioni di uno contro uno nel torneo in corso (2985).
Colombo, le prime cinque presenze in Serie A con il Milan
Le prime cinque presenze in Serie A di Lorenzo Colombo sono arrivate proprio con la maglia del Milan, tra luglio 2020 e gennaio 2021. Il classe 2002 - due reti contro la sua ex squadra nel torneo, meno solo delle quattro realizzate contro l'Hellas Verona - ha preso parte a otto marcature in questo campionato (7G+1A) e potrebbe stabilire il suo primato assoluto in una singola stagione tra Serie A e Serie B (otto anche nel 2024/25 con l'Empoli)
Nkunku, sei gol segnati in questa Serie A
Christopher Nkunku ha segnato sei gol in questa Serie A con la maglia del Milan, tanti quanti ne aveva complessivamente realizzati nelle due precedenti stagioni di Premier League disputate con il Chelsea (tre sia nel 2023/24 che nel 2024/25). Solo Christian Pulisic (una rete ogni 194') vanta una miglior media minuti/gol rispetto al francese (una ogni 202') tra i giocatori rossoneri in questo campionato