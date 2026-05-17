Serie AGiornata 37 - domenica 17 maggio 2026Giornata 37 - dom 17 mag
Fine
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Roma-Lazio 2-0: video, gol e highlights
Una doppietta di Mancini (entrambi di testa da corner) stende la Lazio e regala alla Roma il derby e il quarto posto in classifica, grazie al contemporaneo ko della Juventus contro la Fiorentina. Nel finale palo di Dovbyk, tornato in campo al posto di Dybala, uscito tra i cori dell'Olimpico. Infortunio muscolare per Ndicka, doppio rosso per Rovella e Wesley dopo un accenno di rissa