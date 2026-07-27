Il Milan accolto dai tifosi all'arrivo nell'albergo di Perth

Nel VIDEO l'arrivo del Milan nell'albergo di Perth, dopo il viaggio in aereo dall'Europa. I rossoneri del nuovo allenatore Ruben Amorim sono attesi dalla tournée in Australia e Indonesia, che vedrà il Milan sfidare Inter e Chelsea (match visibili su Sky). Le ultime news con l'inviato Peppe Di Stefano

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