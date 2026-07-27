Il Milan accolto dai tifosi all'arrivo nell'albergo di Perth

Milan, l'accoglienza dei tifosi all'arrivo nell'albergo di Perth. Videoin australia
Nel VIDEO l'arrivo del Milan nell'albergo di Perth, dopo il viaggio in aereo dall'Europa. I rossoneri del nuovo allenatore Ruben Amorim sono attesi dalla tournée in Australia e Indonesia, che vedrà il Milan sfidare Inter e Chelsea (match visibili su Sky). Le ultime news con l'inviato Peppe Di Stefano
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