È cominciato oggi, il ritiro estivo del Parma, che si prepara alla stagione del ritorno in Serie A. Nella stessa giornata odierna, il club ha diramato la lista dei calciatori che svolgeranno la preparazione prestagionale: “Sono 25 i calciatori convocati da Roberto D’Aversa per il ritiro estivo di Prato allo Stelvio. Gli emiliani, infatti, prepareranno la stagione in Val Venosta dal 7 al 21 luglio 2018. Ecco la lista dei convocati (in ordine alfabetico) per il ritiro: Baraye, Barillà, Calaiò, Ceravolo, Da Cruz, Dezi, Di Gaudio, Dini, Dimarco, Frattali, Frediani, Gagliolo, Galuppini, Gazzola, Giorno, Golfo, Iacoponi, Matino, Saporetti, Scaglia, Scavone, Scozzarella, Siligardi, Simonetti, Stulac”. Valerio Di Cesare, per un’infezione alle vie urinarie, si aggregherà ai compagni nei prossimi giorni, mentre Federico Dimarco è partito con la squadra in attesa dell’ufficialità del suo trasferimento; l’accordo con l’Inter, tuttavia, è stato già totalmente raggiunto.

In attesa di Sepe

Tra coloro che si uniranno alla squadra, ci sarà anche Luigi Sepe. Il portiere è l’ultimo acquisto del Parma, ancora da ufficializzare, ma sono state raggiunte tutte le intese del caso. Gli emiliani l’hanno acquistato in prestito con diritto di riscatto a 5 milioni di euro e controriscatto in favore del Napoli a 5,5 milioni. In un secondo momento, potrebbe fare il percorso inverso Frattali, che potrebbe andare in azzurro come terzo portiere, dietro Meret e Karnezis.