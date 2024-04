Al 33’ della sfida pareggiata dal Palermo contro il Parma per 0-0, Di Mariano è stato costretto ad abbandonare il campo in barella a seguito di un duro contrasto di gioco con Estevez. Per il numero 10 dei rosanero, 19 punti di sutura per un taglio sotto il ginocchio. Nelle prossime ore il giocatore sarà sottoposto a ulteriori accertamenti

PALERMO-PARMA, GLI HIGHLIGHTS - LA CLASSIFICA