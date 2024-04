"Sono interista dal 1998, ma quando ero piccolo ero sampdoriano”, ha svelato Valentino Rossi a Sky in occasione delle celebrazioni per lo scudetto della seconda stella. Una fede calcistica cambiata con l’arrivo all'Inter di Ronaldo il Fenomeno, ma quella simpatia per i colori blucerchiati resta, e la Sampdoria ha deciso di rispondere alle parole dell’ex campione della MotoGP con un invito concreto. "Ciao Vale, dato che hai detto che eri un tifoso della Samp il primo amore non si scorda mai. Ti aspettiamo a Marassi a vedere una nostra partita", gli dice Andrea Pirlo in un messaggio postato su Instagram, con tanto di maglia personalizzata “Valentino 46” pronta da consegnargli… Adesso la palla passa a Vale…