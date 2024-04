Emozionante conferenza stampa di Di Cesare, capitano del Bari, in vista del match contro il Cosenza. Il difensore ha risposto in lacrime alla domanda sulla contrapposizione della A sfiorata lo scorso anno e la lotta della salvezza di quest'anno: "Conta il Bari e la salvezza, è vita. Retrocedere vorrebbe dire fallire clamorosamente. Sono le solite frasi fatte, ma bisogna andare oltre quello che uno ha. Il Bari si deve salvare per forza"

