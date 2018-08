La prima giornata della Serie B va in archivio al Vigorito, teatro del Monday Night tra la corazzata di Bucchi e la neopromossa di Liverani. Padroni di casa tra i favoriti per il salto di categoria, ospiti rimersi in categoria dopo 6 stagioni in Lega Pro/Serie C. Partita da ex per Fabio Lucioni



BENEVENTO-LECCE MINUTO PER MINUTO