Bari, dopo Cittadella aggredito il ds Polito

Aumenta la tensione in casa Bari a novanta minuti dalla fine del campionato. La situazione di classifica preoccupa, con i pugliesi che sono in piena lotta salvezza per evitare la retrocessione in Serie C, e il pareggio con il Cittadella ha aumentato il malconento dei tifosi. La situazione è degenerata ieri con alcuni tifosi che si sono resi protagonisti di un'aggressione nei confronti del direttore sportivo Ciro Polito. Il fatto è successo intorno alle 21 di domenica 5 maggio. Il direttore sportivo del Bari stava rientrando da Cittadella in auto con la moglie dopo il pareggio e si è fermato all'Autogrill di Occhiobello, vicino Rovigo. Polito durante la sosta ha incontrato dei tifosi biancorossi (almeno due) con i quali ha avuto un acceso diverbio, con offese e spintoni. Il dirigente ha avuto la peggio nell'aggressione ma non è stato portato in ospedale. È stata depositata la denuncia per quanto accaduto. Intanto sono stati acquisiti i filmati dell’area di servizio e le indagini della Digos sono state avviate