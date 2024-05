Alle 15 la 37^ giornata di B: 10 partite LIVE

A 180 minuti dal termine della stagione regolare c'è ancora molto da decidere in Serie B. Alle 15 su Sky in campo tutte le 10 sfide della 37^ giornata che potrebbero decretare nuovi verdetti, come la promozione del Como, al quale serve una vittoria a Modena. Appuntamento con Diretta gol su Sky Sport Calcio (canale 202), Modena-Como integrale è live su Sky Sport Arena (ch. 204). Tutte le altre 9 partite sono integrali sui canali calcio (dal 251 al 259) e in streaming su Now

